Neu Wulmstorf verliert Elfer-Krimi, Ramelsloh setzt Ausrufezeichen

– Foto: Jörn Kruber

In der 1. Runde des Harburger Kreispokals setzten sich zwar häufig die Favoriten durch, doch es gab auch Überraschungen wie den TSV Eintracht Hittfeld. Ein fettes Ausrufezeichen setzte der MTV Ramelsloh, der Winsen/Luhe deklassierte. Der TVV Neu Wulmstorf scheiterte im XXL-Elfmeterschießen in Tostedt.

Der MTV Ramelsloh zieht nicht nur ins Pokal-Achtelfinale ein, sondern setzt auch noch ein fettes Ausrufezeichen! Die Ramelsloher freuen sich über starken Zuwachs aus dem eigenen Nachwuchs, der gegen Winsen direkt eine Kostprobe gab. Die Begegnung war erst acht Minuten alt, als Jannis Batsch schon einen Doppelpack schnürte (3., 8.). Anschließend dominierte der MTV das Geschehen, für den Tim-Ole Bleich (20.), Batsch (39.) Fabian Schulz (46.), Mika Petersen (51.) und Mathis Radons (90.) die Treffer erzielten. Die Luhestädter sicherten sich zumindest den Ehrentreffer durch Blaise Bigirimana (79.).

Nur für einen kurzen Moment durfte der FC Roddau nach Wiederanpfiff am Achtelfinale schnuppern. Doch nachdem Tim Aschmann den FCR in Führung beförderte (46.), glich Moritz Haase schon aus (46.). Als sich die beiden Duellanten schon auf ein Elfmeterschießen vorbereiteten, legte Ole-Christian Prüfer vom Punkt noch während der regulären Spielzeit vor und markierte Rosengartens Siegtreffer (88.).

Überraschung auf der Hittfelder Alm! Die Eintracht Hittfeld überraschte den TV Welle insbesondere unmittelbar nach Wiederanpfiff und erzielte in nur fünf Zeigerumdrehungen drei Treffer. Der TVW wehrte sich zwar gegen die drohende Niederlage, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer.

Nach dem schnellen Aufstieg des SC Vierhöfen waren die Gastgeber sicherlich in der leichten Favoritenrolle. Stattdessen legte der ESV Maschen nach dem Seitenwechsel vor und zieht als weiteres Team der 2. Kreisklasse ins Achtelfinale ein.

Für Neu Wulmstorf lief eigentlich alles nach Plan, als Mick Henning (12.) und Daniel Kostyuk (16.) per Doppelschlag vorlegten. Dass Nicolas Büttner eine Unachtsamkeit der Roten Teufel für den Anschluss nutzte (22.), war der einzige Schönheitsfehler einer einseitigen ersten Halbzeit. Denn Aaron Bröer stellte den alten Vorsprung noch vor der Pause wieder her (39.). Nach dem Seitenwechsel entfachte Tibor Harders mit dem 2:3 schnell Druck (46.) – in der Nachspielzeit rettete Büttner die Tostedter mit einem direkten Freistoß ins Elfmeterschießen (90.+3). Dort behielt der FSV die Oberhand. TVV-Co-Trainer Marco Weber: „Wir sind heute gut ins Spiel gekommen. Wir haben sofort die Spielkontrolle übernommen und gezeigt, dass wir nach einer guten Vorbereitung richtig Lust auf das Spiel hatten. Zur Pause sah alles nach einem sicheren Erfolg aus, wir nahmen uns in der Halbzeit viel vor wollten unsere Dominanz weiter unter Beweis stellen. Nach dem schnellen Anschlusstor taten wir uns schwer, die Kontrolle zu behalten. Wie es dann so ist in einem Pokalspiel wurde es ein harter, aber fairer Kampf mit Chancen hüben wie drüben. Passend zum Spiel mussten auch hier nach großer Dramatik alle 22 Spieler antreten in dem wir auch zwei Matchbälle nicht nutzen.“

Die Begegnung war keine 120 Sekunden alt, als Underdog SV Holm-Seppensen nach einer Ecke durch Oliver Christ in Führung ging (2.). Luhdorf behielt allerdings die Ruhe und arbeitete sich konzentriert zurück: Henri Manewald erzielte den Ausgleich (19.), ein Doppelpack von Sascha Krause vollendete die Kurskorrektur (54., 59.). MTV-Trainer Michael Arndt: "Das Spiel beginnt wie ein Pokalspiel eben beginnt. Anstoß, Ecke - und wir als Favorit liegen in der ersten Minute schon 0:1 hinten. Ich glaube wir waren vorher nicht mal am Ball. Das pushte die Gastgeber natürlich enorm und sie schmissen sich mächtig rein. Respekt. Aber wir wollen unser Team für die spielerische Antwort und Ruhe durchaus loben. Wir blieben voll in der zuvor bestimmten Linie inkl. der festgelegten Wechsel. Und letztlich liess unsere Mannschaft auch wenig Zweifel daran, dass sie das Spiel drehen wird. Es waren am Ende drei Standards. Aber wir haben offensiv so viel verschenkt, dass auch ein 8:2 möglich gewesen wäre. Der knappe Endstand geht aber auch völlig in Ordnung so, weil der SV sich klasse wehrte und in der Schlussminute sogar noch mal den Pfosten traf."

Der TSV Stelle befand sich auf einem exzellenten Weg, die nächste Runde zu buchen. Die Gäste lagen bereits mit 3:0 in Führung, bekamen ihren Vorsprung aber nichts ins Ziel. Die SG Elbdeich entfachte letztlich eine Aufholjagd und rette sich mit dem 3:3 ins Elfmeterschießen. Dort war das Momentum nun mit der SGE, die vom Punkt die Nerven behielt.

Im Kreisliga-Duell war ein Doppelschlag unmittelbar vor der Pause dafür verantwortlich, dass der TSV Auetal eine Runde weiterkam. Leon Ahrens (38.) und Ben Brandt (41.) stellten Holvede vor eine kaum zu lösende Aufgabe. In der Schlussphase machte Jannik Mente den Deckel drauf (81.).