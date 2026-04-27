Neu Wulmstorf verliert den Faden - JesBe "wie ein Aufsteiger"

– Foto: Felix Schlikis

Der TVV Neu Wulmstorf kommt trotz deutlicher Führung von der Siegerstraße ab und muss die Heimreise mit leeren Händen antreten. Der FC Jesteburg-Bendestorf II verdient sich im Aufstiegsrennen die Anerkennung seines Gegenübers, bleibt dabei aber trotzdem von der Konkurrenz abhängig. Ramelsloh nähert sich der Meisterschaft mit einem weiteren Sieg an.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Ich bin extrem unzufrieden mit dem Ergebnis, vor allem wenn ich mir anschaue, wie wir ins Spiel gestartet sind. Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft und gehen verdient in Führung. Auch danach hatten wir das Spiel im Griff und erhöhen. Genau in dieser Phase müssen wir das Spiel eigentlich schon entscheiden – stattdessen verpassen wir es, unsere Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen. Dann kassieren wir kurz vor der Halbzeit das 1:2 durch einen sehenswerten Distanzschuss. So ein Zeitpunkt ist natürlich maximal unglücklich und bringt den Gegner wieder zurück ins Spiel. Nach der Pause kommt dann die spielentscheidende Szene mit dem Elfmeter und der Roten Karte. Ab da spielen wir in Unterzahl und verlieren komplett den Zugriff. Was mich am meisten ärgert: Wir kassieren die Gegentore viel zu einfach. Das zieht sich aktuell durch und kostet uns am Ende die Punkte. Wistedt nutzt unsere Fehler eiskalt aus und macht noch zwei Tore zum 4:2. Unterm Strich ist es wieder so, dass wir uns selbst schlagen. Eine starke erste Halbzeit reicht nicht, wenn wir es nicht schaffen, unsere Chancen konsequent zu nutzen und defensiv stabil zu bleiben. Daran müssen wir dringend arbeiten."

Der TVV Neu Wulmstorf befand sich nach Toren von Justin Braun (10.) und Aaron Bröer (26.) scheinbar auf der Siegerstraße, trat die Heimreise letztlich aber doch mit leeren Händen an. Roman Lint bekam mit einem Distanzschuss Wistedt auf die Ergebnistafel (44.). Nach dem Seitenwechsel sah Bröer für ein Vergehen im Strafraum die Rote Karte und den fälligen Elfmeter verwandelte auch noch Adrian Fehling (55.). Damit war die Partie zum SVW gekippt, der in der Schlussphase durch Kevin-Can Soltau (74.) und Doppelpacker Fehling (85.) zu einem 4:2-Erfolg kam.

Für den TSV Stelle und den FC Hanstedt-Brackel sind die entscheidenden Fragen in der Tabelle bereits geklärt. Mit diesem 4:1-Erfolg schiebt sich der TSV zumindest vorbei an Neu Wulmstorf bis auf den vierten Platz.

Die SG Elbdeich bringt mit diesem Auswärtssieg wohl den Klassenerhalt unter Dach und Fach. Während die SG Estetal II immer besser ins Spiel fand, gelang es Elbdeich im richtigen Moment durch Frederic Koss zuzuschlagen (68.). Die Gäste konterten in der Schlussphase effektiv und schraubten durch Nico Meier (81.) und Felix Patzelt (90.) zum 3:0-Endstand.

Mit einer sehr erwachsenen Leistung nähert sich der MTV Ramelsloh dem direkten Wiederaufstieg um einen weiteren Sieg an. In der Folge eines ruhenden Balles nickt Jannis Batsch für den Ligaprimus ein (12.), nur zwei Zeigerumdrehungen später verwandelte Samuel Morisse einen Foulelfmeter (14.). Die Tostedter stemmten sich zwar gegen die Niederlage und kamen durch Jonas Süßenguth zum Anschluss (33.), doch noch vor der Pause stellte Morisse den alten Vorsprung wieder her (45.+2). Nach dem Seitenwechsel holte der MTV zu einem letzten Doppelschlag aus, um die Begegnung endgültig zu entscheiden. Mika Petersen vollstreckte nach Vorarbeit von Tim-Ole Bleich (62.), der kurz darauf durch einen Handelfmeter selbst den Deckel draufmachte (66.). Ramelsloh führt die 1. Kreisklasse Harburg mit sieben Zählern vor dem FC Jesteburg-Bendestorf II an.

Dass der FC Roddau schon nach fünf Minuten durch einen Strafstoß von Matthias Dierks vorlegte (5.), verhalf dem FCR auf die Siegerstraße. Eine weitere Schlüsselszene war, dass sich die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgang eine Rote Karte einhandelten (45.+3). Im zweiten Abschnitt geriet Fleestedt sogar in doppelte Unterzahl (62.), sodass Christoph Friedrich kurz darauf für die Entscheidung sorgte (65).