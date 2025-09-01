Neu Wulmstorf überzeugt und klettert auf den zweiten Platz

Obwohl Niklas Kosemund die SG Elbdeich in Führung brachte (19.), gelang den Neu Wulmstorfern die Kurskorrektur. Nach dem Ausgleich von Aaron Bröer (31.) spielten sich die Roten Teufel in einen Rausch und drehten das Geschehen durch Tim Nicolai (36.). Anschließend machte der TVV durch Daniel Kostjuk (39.) und Henry Schneider den Deckel sogar schon drauf (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Doppelpacker Schneider für die vorzeitige Entscheidung (52.). Mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen belegt Neu Wulmstorf nun den zweiten Platz.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Es ist schon fast ein Bestandteil von unserem Spiel dass wir zuerst einen Gegentreffer kassieren eh wir anfangen den Gang reinzulegen. Ich wurde auch schon mal gefragt ob es eine einstudierte taktische Variante ist. Nein ist es nicht. Wir haben heute vieles gut und richtig gemacht. Mit jedem weiteren Spiel arbeiten wir daran unser Spiel in jeder Phase zu verbessern. Bis zum Gegentor hatten wir auch sehr gute Möglichkeiten gehabt um in Führung zu gehen, die wir nicht genutzt haben. Ich habe viele Situationen auf dem Feld gesehen die wir seit Monaten trainieren. Am Ende wird es darauf ankommen diese Leistungen dauerhaft abzurufen. Es reicht nicht dass die ersten elf Spieler die Spielidee umsetzen wir brauchen auch diejenigen die eingewechselt werden und diejenigen die heute nicht im Kader waren."