Neu Wulmstorf überzeugt und klettert auf den zweiten Platz

Hat der TVV Neu Wulmstorf wieder das Potential zur Spitzenmannschaft? Zumindest kann sich der Saisonstart der Roten Teufel mehr als sehen lassen. Der FC Jesteburg-Bendestorf II wendet seine erste Pleite zwar noch ab, lässt aber zum ersten Mal in dieser Spielzeit Punkte liegen.
Obwohl Niklas Kosemund die SG Elbdeich in Führung brachte (19.), gelang den Neu Wulmstorfern die Kurskorrektur. Nach dem Ausgleich von Aaron Bröer (31.) spielten sich die Roten Teufel in einen Rausch und drehten das Geschehen durch Tim Nicolai (36.). Anschließend machte der TVV durch Daniel Kostjuk (39.) und Henry Schneider den Deckel sogar schon drauf (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Doppelpacker Schneider für die vorzeitige Entscheidung (52.). Mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen belegt Neu Wulmstorf nun den zweiten Platz.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Es ist schon fast ein Bestandteil von unserem Spiel dass wir zuerst einen Gegentreffer kassieren eh wir anfangen den Gang reinzulegen. Ich wurde auch schon mal gefragt ob es eine einstudierte taktische Variante ist. Nein ist es nicht. Wir haben heute vieles gut und richtig gemacht. Mit jedem weiteren Spiel arbeiten wir daran unser Spiel in jeder Phase zu verbessern. Bis zum Gegentor hatten wir auch sehr gute Möglichkeiten gehabt um in Führung zu gehen, die wir nicht genutzt haben. Ich habe viele Situationen auf dem Feld gesehen die wir seit Monaten trainieren. Am Ende wird es darauf ankommen diese Leistungen dauerhaft abzurufen. Es reicht nicht dass die ersten elf Spieler die Spielidee umsetzen wir brauchen auch diejenigen die eingewechselt werden und diejenigen die heute nicht im Kader waren."
Der FC Hanstedt-Brackel nähert sich seinem ersten Dreier weiter an, muss sich am Ende aber zum dritten Mal mit einer Punkteteilung begnügen. Die Hausherren gingen drei Mal in Führung, doch die SG Estetal II um Jacob Schwab spielte in der Nachspielzeit den Spielverderber (90.+2).
Nach einer ersten Halbzeit nach Maß verspielte der FC Roddau eine 3:0-Führung in nur 14 Minuten. Als die Partie zu kippen drohte, stemmten sich die Gäste dann aber doch gegen die Niederlage. In der 90. Minute holte der FCR dann aber doch zum entscheidenden Schlag aus: Tino Sommer traf zum umjubelten 4:3-Siegtreffer (90.).
Ein enttäuschender Abend für den TV Meckelfeld II. Die Gastgeber verloren nicht nur das Heimspiel gegen den TSV Stelle, sondern dezimierten sich auch mit zwei Roten Karten (59., 73.) in der zweiten Halbzeit selbst. In doppelter Überzahl machte Florian Bünz schließlich den Deckel drauf (82.).
Der FC Jesteburg-Bendestorf II war bis dahin die einzige Mannschaft mit der kompletten Punktausbeute. Dieses Mal bekam JesBe aber eine schwere Aufgabe von den Fleestedtern mit auf den Weg gegeben, die durch Francesco Weißenbilder (45.) und Tobias Reschke (67.) sogar an drei Punkten schnupperten. Mit einem Doppelpack wahrte Adel Hackovic den Hausherren zumindest den einen Zähler (75., 85.).
Diese Partie wird am Tag der Deutschen Einheit ausgetragen.
Die Begegnung wurde auf den Reformationstag verlegt.