Neu Wulmstorf jubelt dank Doppelpacker Weber - Ramelsloh schlägt EE

Der TVV Neu Wulmstorf wahrt mit einem Heimsieg die Chance, nochmal im Aufstiegsrennen einzugreifen. An der Tabellenspitze meldet sich der MTV Ramelsloh zurück in der Erfolgsspur und baut seinen Vorsprung aus.

In einer wilden Anfangsphase waren die beiden Duellanten jeweils mit jubeln beschäftigt. Nachdem Frithjof Putensen die Gäste in Führung beförderte (15.), schlug im Gegenzug Nicolas Büttner mit dem Ausgleich zu (16.). Nur weitere zwei Zeigerumdrehungen später schoss Lennard Maack Stelle ein weiteres Mal in Front (18). Nach dem Seitenwechsel glich Tostedt durch Laurin Süßenguth aus (65.). Der TSV hält damit immerhin einen Verfolger auf Abstand.

Der Tabellenführer ist zurück in der Spur! Mathis Radons beförderte erst einen Freistoß ins Kreuzeck (16.), dann vollendete er einen Angriff über die linke Seite im Zentrum (32.). Noch vor der Pause sorgte Ramelsloh für klare Verhältnisse, als Nelo Gulla für den MTV in der Folge einer Ecke einnickte (41.). Im zweiten Abschnitt stemmte sich die Elbmarsch energisch gegen die drohende Niederlage, bekam diesen Aufwand aber nicht auf die Ergebnistafel transportiert. EE verliert damit wieder die Chance auf den zweiten Rang zu springen aus eigener Kraft, Ramelsloh steht elf Zähler vor einem Nichtaufstiegsplatz.

Ein wichtiger Sieg für den FC Jesteburg-Bendestorf II, der im zweiten Durchgang die Geduldsprobe löste. Frithjof Doerks schoss den Aufstiegsaspiranten mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (58., 72.), Marek Maus unterlief schließlich noch ein Eigentor zum 0:3-Endstand (84.).

Koss antwortet Weißenbilder - und das gleich zwei Mal. Denn im ersten Durchgang gingen die Fleestedter durch Fabio Weißenbilder in Führung (39.), was Frederic Koss mit dem Anbruch der Schlussphase egalisierte (75.). Als Francesco Weißenbilder schließlich den TuS ein weiteres Mal in Führung schoss, schienen die Hausherren das Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden zu können (83.). Spielverderber war aber einmal mehr Koss, der kurz vor Schluss ausglich (88.).

Meckelfeld nahm den Schwung der Vorwoche mit in die Begegnung und bestrafte einen individuellen Fehler der Hausherren durch Sandro Kowalski (23.). Daraufhin gelang es den Gästen nicht, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen glückte Nick-Leonard von Elling mit einer Bogenlampe der Ausgleich (37.). Im zweiten Durchgang ging der TVM auf Sieg, bekam kurz vor Schluss aber stattdessen vom Top-Torjäger Kelvin Gallwas den entscheidenden Nackenschlag verpasst (90.). TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Es heute nicht sein sollen. Wir kamen motiviert raus, legen nach unserer Führung aber das zweite Tor nicht nach. Der Ausgleich war dann fast schon Slapstick. Wir investieren mehr als der Gegner, bekommen dann aber spät noch ein Gegentor. Ein Unentschieden wäre okay gewesen, noch gerechter wäre es aber gewesen, wenn wir als Sieger vom Platz gehen. Im Fußball sind aber eben Tore das Entscheidende.“