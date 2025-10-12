Neu Wulmstorf fährt spät nochmal einen Gang hoch - Spitzenduo siegt

Der frühe Vogel holt zumindest die drei Punkte! Denn dem MTV Ramelsloh reichten bärenstarke Anfangsminuten, um durch Stephan Benthack (4., 8.) mit einem Doppelpack den Grundstein für den Erfolg zu legen. Tostedt arbeitete sich durch einen Treffer von Laurin Süßenguth zurück in die Partie (66.), der Tabellenführer brachte den Vorsprung aber ins Ziel.

Während Daniel Thews unmittelbar vor der Pause zuschlug (40.), legte Fynn Friedrichs zum denkbar günstigen Zeitpunkt nach Wiederanpfiff nach (48.). Eine Ampelkarte ließ die Fleestedter weiter ins Hintertreffen geraten, die sich in Unterzahl zum Anschlusstreffer von Bent Schlichting arbeiteten (90.). Schließlich sicherten sich die Gäste aber auch das Schlusswort, für das Ben Kupfer sorgte (90.+5).

Obwohl der TV Meckelfeld II als Underdog beim FC Jesteburg-Bendestorf II nach einem Treffer von Aleksandar Rusic einem Rückstand hinterherrannte (16.), ließen sich die Gäste kaum von ihrem Vorhaben abbringen. Der TVM war sehr gut in der Partie und drehte das Geschehen durch einen Doppelpack von Amir Qavami (35., 59.). Schließlich war es ein Schuss von Keno Schröder, der sich als Bogenlampe in den Kasten senkte (71.) und ein Fehler im Spielaufbau, von dem abermals Schröder für die erneute JesBe-Führung profitierte (90.). In der Nachspielzeit machte Alexander Schwoch den Deckel drauf (90.+4).

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Die Jungs haben ein super Spiel gemacht und sich an die taktischen Vorgaben gehalten. Auch von dem 0:1-Rückstand haben wir uns nicht beeindrucken lassen. Wir sind klasse aus der Pause gekommen und hätten nach unserem Führungstor über Konter das dritte Tor machen können. Auch wenn wir am Ende trotzdem ohne Punkte dastehen, können die Jungs stolz darauf sein, wie sie gegen die Mannschaft von oben gespielt haben.“

Ihr seid Trainer, Spieler oder Funktionär eines der Teams? Dann schickt uns eure Stimme zum Spiel gerne per E-Mail an lueneburg@fupa.net