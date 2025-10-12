Neu Wulmstorf fährt spät nochmal einen Gang hoch - Spitzenduo siegt

Mit dem zweiten Sieg am Stück zählt der TVV Neu Wulmstorf weiter zur Verfolgergruppe des Spitzenduos der 1. Kreisklasse Harburg. Während Ramelsloh und JesBe mit viel Mühe ihre Hausaufgaben erledigen, kassiert Stelle in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.
Die Eintracht Elbmarsch II löst die Aufgabe gegen das Schlusslicht aus Buchholz mit einem Heimsieg. Jannik Köster brachte die Deichkicker in Führung (16.), Nico Bültemann legte nach dem Seitenwechsel nach (68.). Die Gäste schnupperten nach dem Anschlusstreffer von Finnley Göttsche am Ausgleich (72.), doch EE brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.
Die Neu Wulmstorfer verdienten sich für ihren Aufwand die Führung durch Henry Schneider (33.), gestanden den Gästen aber den entscheidenden Raum zu, den diese für den Ausgleich nutzten (74.). Den Roten Teufeln gelang es aber, nochmal einen Gang hochzuschalten und nach Toren von Schneider (80.) und Florian Flügge (82.) einen 3:1-Heimsieg zu bejubeln.
TVV-Co-Trainer Dirk Ellmers: "Wir sind heute geduldig mit einer guten Spielkontrolle ins Spiel gestartet und nach knapp einer halben Stunde dann auch in Führung gegangen.
In der zweiten Hälfte wollten wir daran anknüpfen und hatten auch Chancen die Führung auszubauen. Leider wurden wir dann aber zu passiv und haben auch ein paar zu viele Räume freigegeben. Nach dem Ausgleich konnten wir den Schalter allerdings nochmal umlegen, auch die Einwechslungen haben nochmal neuen Schwung gebracht. Über das gesamte Spiel gesehen haben wir den Sieg heute denke ich auch verdient."
Spektakel in Hanstedt! Und das dürfte vor allem dem TSV Stelle überhaupt nicht gepasst haben. Denn der Tabellendritte lag komfortabel mit 4:1 in Führung, gab diesen Vorsprung aber fahrlässig aus der Hand. In der Nachspielzeit erzielte Gian-Luca Werner für die Hausherren den Ausgleich (90.+5).
Keine Tore am Deich! Mit dem einen Zähler wahrt die SG Elbdeich den Abstand zur SG Estetal II, die derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Elbdeich steht fünf Zähler vor dem Aufsteiger.
Der frühe Vogel holt zumindest die drei Punkte! Denn dem MTV Ramelsloh reichten bärenstarke Anfangsminuten, um durch Stephan Benthack (4., 8.) mit einem Doppelpack den Grundstein für den Erfolg zu legen. Tostedt arbeitete sich durch einen Treffer von Laurin Süßenguth zurück in die Partie (66.), der Tabellenführer brachte den Vorsprung aber ins Ziel.
Während Daniel Thews unmittelbar vor der Pause zuschlug (40.), legte Fynn Friedrichs zum denkbar günstigen Zeitpunkt nach Wiederanpfiff nach (48.). Eine Ampelkarte ließ die Fleestedter weiter ins Hintertreffen geraten, die sich in Unterzahl zum Anschlusstreffer von Bent Schlichting arbeiteten (90.). Schließlich sicherten sich die Gäste aber auch das Schlusswort, für das Ben Kupfer sorgte (90.+5).
Obwohl der TV Meckelfeld II als Underdog beim FC Jesteburg-Bendestorf II nach einem Treffer von Aleksandar Rusic einem Rückstand hinterherrannte (16.), ließen sich die Gäste kaum von ihrem Vorhaben abbringen. Der TVM war sehr gut in der Partie und drehte das Geschehen durch einen Doppelpack von Amir Qavami (35., 59.). Schließlich war es ein Schuss von Keno Schröder, der sich als Bogenlampe in den Kasten senkte (71.) und ein Fehler im Spielaufbau, von dem abermals Schröder für die erneute JesBe-Führung profitierte (90.). In der Nachspielzeit machte Alexander Schwoch den Deckel drauf (90.+4).
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Die Jungs haben ein super Spiel gemacht und sich an die taktischen Vorgaben gehalten. Auch von dem 0:1-Rückstand haben wir uns nicht beeindrucken lassen. Wir sind klasse aus der Pause gekommen und hätten nach unserem Führungstor über Konter das dritte Tor machen können. Auch wenn wir am Ende trotzdem ohne Punkte dastehen, können die Jungs stolz darauf sein, wie sie gegen die Mannschaft von oben gespielt haben.“
