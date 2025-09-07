Neu Wulmstorf an der Spitze - zwei Verlierer in Hanstedt?

Mit dem vierten Sieg am Stück übernimmt der TVV Neu Wulmstorf vorerst die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse Harburg. Die Begegnung von Meisterschaftsanwärter MTV Ramelsloh in Hanstedt wurde wiederum bei einer 4:1-Führung abgebrochen - möglicherweise gibt es dort trotzdem zwei Verlierer.

Der TVV Neu Wulmstorf befindet sich in einer hervorragenden Form und legt den nächsten Sieg nach. Die Roten Teufel waren von Beginn an hellwach und legten den Grundstein für den Erfolg dank eines Doppelpacks von Daniel Kostjuk (2., 6.) schon in den Anfangsminuten, kurz danach unterbrach eine schwere Verletzung von Kapitän Aaron Bröer den Lauf der Gäste (12.). In der Schlussphase gelang es der Mannschaft von Trainer Nihat Sagir dann den Deckel draufzumachen: Florian Flügge erhöhte (70.), Kostjuk krönte seinen Nachmittag mit dem 4:0-Endstand (77.). Auch wenn Jesteburg-Bendestorf II den TVV aus eigener Kraft über ein Nachholspiel überholen kann, ist das Zwischenzeugnis für Neu Wulmstorf sehr gut.

Zwei Verlierer in Hanstedt? Nachdem Kelvin Gallwas den Underdog in Führung brachte (29.), gelang Ramelsloh mühsam die Kurskorrektur. Szymon Maluski (45.+11, 50.), Jannis Batsch (46.) und Maurice Heißig (63.) hatten den MTV eigentlich komfortabel in Führung gebracht, ehe sich Schiedsrichter Claudio-Giovanni D'Ambrosio dazu entschied, die Begegnung abzubrechen. Ramelsloh klärt über seine Instagram-Story auf, dass die Partie zum vierten Mal unterbrochen wurde, nachdem der Unparteiische Kommentare von beiden Seiten gehört habe, die er nicht duldet und nun für beide Teams als Niederlage gewertet werden soll.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Seit langem sind wir mal wieder zuerst in Führung gegangen. Die ersten 10 Minuten sagen nach einem Traumstart aus. Dann hat sich aber unser Kapitän Aaron so sehr verletzt, dass er mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Ab da waren wir komplett von der Rolle. Als ob vor paar Minuten eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz war. Viele individuelle Fehler. Wir haben dem Gegner laufend förmlich zum Tore schießen eingeladen. Ehrlicherweise hätte in dieser Phase der Gegner auch genug Gelegenheiten zum Ausgleich gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei weitere Pflicht-Auswechselungen vornehmen müssen. Zu der Wahrheit gehört auch, dass wir mehrere hundertprozentige Chancen hatten und jedesmal kläglich versagt haben. Ab der 61. haben wir nochmal mit Florian Flügge einen schnellen Flügelspieler eingewechselt der dann die Gegner geknackt hat. Das Ergebnis sieht zwar entspannt aus aber das war keineswegs ein entspanntes Spiel. Wir haben noch viel Arbeit vor uns."

In einem umkämpften Deich-Duell hat die Eintracht Elbmarsch am Ende das bessere Ende für sich. Nachdem Fabian Brückner die Partie für die Gäste drehte (18., 47.), kam Elbdeich durch Timo Flügge nochmal zurück ins Spiel (60.). Schließlich gelang es EE aber doch noch, durch Felix Pallentien den entscheidenden Treffer zu setzen (83.).

Die Meckelfelder brachten gute Argumente vor, den ersten Saisonsieg einzufahren. Mohamad Allafi vollendete einen Angriff der Hausherren (9.), kurz vor der Pause legte Tylar-Marcel Besang für den überlegenen TVM nach (45.+2). Im zweiten Abschnitt sicherten sich die Buchholzer mehr Spielanteile, bedienten sich aber eines ruhenden Balles um durch Ex-Bezirksliga-Coach Bent Ole Jensen zum Anschluss zu kommen (63.). Schließlich gelang Henry Rehder mit einem herrlichen Freistoß ins Kreuzeck noch der umjubelte Ausgleich (85.). TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Wir haben uns nach dem Stelle-Spiel viel vorgenommen, die Mannschaft hat auch viel Moral gezeigt und alles reingeworfen. Deswegen sind wir auch zurecht mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen. Buchholz hat dann in der Halbzeit umgestellt, ist danach aber auch nicht wirklich zwingend geworden. Trotzdem kamen sie nach einem Freistoß aus über 30 Metern in den Knick zum Ausgleich, was sehr ärgerlich für uns ist. Wir müssen uns ankreiden lassen, keinen unser Konter zu Ende gespielt zu haben."

Joscha Schultz gelang es zwar, den FC Roddau gleich zwei Mal in Führung zu bringen (8., 30.). Die Wistedter hatten durch Aaron Remstädt (15.) und Tim-Andre Rohnke (63.) zwei Mal die passende Antwort parat. Dadurch bleiben beide bei fünf Zählern im Tabellenmittelfeld stehen, Aufsteiger Wistedt hat aber eine Partie weniger absolviert.