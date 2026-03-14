Neu-Ulm überrascht gegen Weiler, Reinstetten gewinnt das Derby

Der SV Reinstetten konnte das Derby in der zweiten Halbzeit drehen. – Foto: Kevin Frick

Der SV Reinstetten setzte sich auswärts im Derby beim SV Mietingen mit 4:1 durch, während der TSV Heimenkirch mit einem 3:1 gegen den SC Staig wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelte. Der FV Biberach gewann ein torreiches Spiel gegen den FC Blaubeuren mit 3:2 und der TSV Neu-Ulm sorgte mit einem deutlichen 6:0 gegen den FV Rot-Weiß Weiler für die Überraschung des Spieltags. Zudem sicherte sich der TSV Riedlingen im Kellerduell gegen den FV Bad Schussenried einen knappen 1:0-Heimsieg.

Der TSV 1889 Buch musste sich nach einer Aufholjagd im Nachholspiel gegen Wangen kurz vor Schluss noch mit 3:4 geschlagen geben. Der FV Olympia Laupheim kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen den TSV Neu-Ulm hinaus. Beide Teams trennen aktuell vier Punkte und wollen den Anschluss nach oben halten. Der TSV 1889 Buch steht mit 29 Punkten auf Rang 8. Der FV Olympia Laupheim hat 31 Punkte und belegt Platz 6. Das Hinspiel gewann Laupheim deutlich mit 3:0. ---



Der SV Mietingen begann das Derby mutig und ging durch Christian Glaser in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause übernahm der SV Reinstetten jedoch die Kontrolle über das Spielgeschehen. Karl Hampp erzielte in der 48. Minute den Ausgleich, ehe Dominik Martin mit Treffern in der 51. und 60. Minute die Partie drehte. Philipp Kolb setzte in der 84. Minute mit dem 1:4 den Schlusspunkt, somit konnte der SVR den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr feiern. Der SV Reinstetten verbessert sich auf 33 Punkte und belegt Platz 4. Der SV Mietingen wartet nun schon seit acht Spielen auf den nächsten Dreier und rutscht mit 22 Punkten in die Abstiegszone auf Rang 14 ab.

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Im Spitzenspiel des Spieltags empfängt die SSG Ulm 99 den Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm. Ulm gewann zuletzt mit 3:1 beim SC Staig, während Türkspor Neu-Ulm den SV Mietingen mit 6:0 besiegte. Beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Derby. Die SSG Ulm 99 steht mit 34 Punkten auf Platz 3. Das Hinspiel gewann die SSG Ulm 99 mit 2:0.

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Der TSV Heimenkirch setzte im Heimspiel gegen den SC Staig ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Tobias Rasch brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Simon Weber erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Jens Geiselmann verkürzte in der 36. Minute für den SC Staig, doch Jens Berger stellte in der 72. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sahen Maurice Huber für den SC Staig und Haris Handanagic für den TSV Heimenkirch jeweils in der 81. Minute die Rote Karte. Der TSV Heimenkirch steht nun bei 18 Punkten und belegt Platz 15. Der SC Staig hat 27 Punkte und steht auf Rang 10.

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Der TSV Riedlingen sicherte sich im Kellerduell einen wichtigen Heimsieg. Adel Mehidi erzielte in der 40. Minute das einzige Tor der Partie. Bereits in der 17. Minute musste der FV Bad Schussenried nach der Roten Karte gegen Marcel Liebhardt in Unterzahl weiterspielen. Riedlingen brachte die Führung anschließend über die Zeit. Der TSV Riedlingen kann sich mit 23 Punkten auf Platz 12 verbessern. Der FV Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter.

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Der FC Blaubeuren erwischte den besseren Start und ging durch Igor Lazarev bereits in der 2. Minute in Führung. Der FV Biberach antwortete jedoch durch Elias Schmid in der 16. Minute mit dem Ausgleich. Adrian Tenea brachte die Gastgeber in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung, Kai Luibrand erhöhte in der 65. Minute auf 3:1. Mirko Dilber verkürzte in der 88. Minute auf 3:2, doch für mehr reichte es bei den Gästen nicht mehr. Der FV Biberach rückt mit 23 Punkten auf Platz 13 vor und konnte nach sechs sieglosen Partien endlich den nächsten Sieg einfahren. Der FC Blaubeuren rutscht mit 32 Punkten auf Rang fünf ab.

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Morgen, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Der FC Srbija Ulm musste zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage beim FV Rot-Weiß Weiler hinnehmen. Der SV Kressbronn kam gegen den FV Biberach zu einem 0:0. Für beide Teams geht es darum, wieder Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Der FC Srbija Ulm steht mit 26 Punkten auf Platz 11. Der SV Kressbronn hat 10 Punkte und belegt Rang 16. Das Hinspiel gewann der FC Srbija Ulm deutlich mit 4:1.

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Der TSV Neu-Ulm siegte gegen den Tabellenzweiten FV Rot-Weiß Weiler deutlich. Benjamin Klingen eröffnete den Torreigen in der 32. Minute per Foulelfmeter und erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Maximilian Gross traf in der 62. Minute zum 3:0, ehe Benjamin Klingen in der 72. Minute per Foulelfmeter seinen dritten Treffer erzielte. Oliver Schlotter (76.) und Christopher Renz (80.) stellten schließlich den 6:0-Endstand her. Der TSV Neu-Ulm schiebt sich mit 30 Punkten auf Platz acht vor. Der FV Rot-Weiß Weiler bleibt mit 36 Punkten weiterhin auf Rang zwei.













