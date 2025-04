Neu-Ulm jubelt - Wahnsinn in Staig: 4 Tore falllen ab der 80. Minute

Der TSV Neu-Ulm hat seine Tabellenführung mit einem souveränen Auswärtssieg beim SV Eggingen untermauert. Benjamin Klingen traf früh zur Führung (4.), ehe Lukas Kögel mit einem Doppelpack in der 28. und 36. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Patrick Hanisch stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 4:0 (45.+2). Während Neu-Ulm weiterhin mit 58 Punkten an der Tabellenspitze steht, bleibt Eggingen mit 26 Punkten im unteren Mittelfeld.

In einem defensiv geprägten Spiel setzte sich die SGM Senden-Ay knapp mit 1:0 gegen den SV Westerheim durch. Das Tor des Tages erzielte Carlos Geric in der 52. Minute. Mit dem siebten Saisonsieg klettert Senden-Ay auf Rang zehn der Tabelle. Westerheim bleibt mit 30 Punkten auf Platz acht und verpasst es, sich von den unteren Regionen weiter abzusetzen.

Der SV Ringingen kassierte gegen SW Donau eine weitere deutliche Niederlage. Zwar brachte Florian Stöferle die Gastgeber in der 2. Minute in Führung, doch bereits bis zur 43. Minute hatten Florian Stiehle (8., 10., 29.) und Jona Sachpazidis (43.) das Spiel zugunsten der Gäste gedreht. Ringingen bleibt mit nur neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Donau rückt mit dem Auswärtssieg auf Rang sieben vor und hat damit den Anschluss ans obere Mittelfeld hergestellt.

Der SV Offenhausen fuhr einen ungefährdeten Auswärtssieg in Asselfingen ein. Die Gastgeber hielten lange mit, doch am Ende setzte sich die größere individuelle Klasse durch. Jens Stöckle erzielte den Ehrentreffer für die Heimelf. Offenhausen festigt mit dem zwölften Saisonsieg Rang fünf, während Asselfingen weiterhin mit zwölf Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz steht.

Der SV Jungingen feierte einen wichtigen Auswärtssieg bei der SG Altheim. Nach der Führung durch Lukas Neth (58.) und dem zweiten Treffer durch Philipp Wind (70.) verkürzte Dominik Späth in der 86. Minute auf 1:2. In der siebten Minute der Nachspielzeit stellte Henrik Hülsmann den Endstand her (90.+7), ehe Philipp Wind in der 95. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Jungingen zieht mit nun 26 Punkten an Altheim vorbei, das mit 18 Zählern weiter tief im Tabellenkeller steht.

Der FV Asch-Sonderbuch setzte sich in einem spannenden Spiel mit 3:2 beim TSV Langenau durch. Timo Bemsel brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Führung (16.), Lukas Schmid glich drei Minuten später aus (19.). Nach der erneuten Langenauer Führung durch Daniel Dewein (41.) drehten Marco Wörz (43., Foulelfmeter) und Tobias Wallisch (67.) das Spiel für die Gäste. Asch-Sonderbuch schiebt sich mit nun 33 Punkten auf Platz sechs vor, während Langenau mit 46 Zählern auf Rang vier verharrt.

Das Topspiel zwischen dem SC Staig und der SGM Aufheim Holzschwang endete nach dramatischer Schlussphase mit 2:2. Silvan Laib (82.) und Finn Annabring (85.) sorgten für eine vermeintlich sichere Führung, doch Jonas Simon (86.) und Daniel Stumpp (89.) egalisierten die Partie noch spät. Staig bleibt ungeschlagen, verpasst aber den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Aufheim hält als Tabellendritter mit 48 Punkten weiterhin Anschluss nach oben.