Neu-Ulm gewinnt Offensivspektakel gegen Reinstetten, Blaubeuren 2:2

Die SSG Ulm 99 verpasst gegen den FV Bad Schussenried den erhofften Sieg muss sich trotz der Führung mit einem 1:1 begnügen. Der TSV Neu-Ulm liefert dem SV Reinstetten ein wildes 4:3. Der SC Staig bleibt in Mietingen lange geduldig und schlägt spät zu. Der FC Blaubeuren lässt gegen den SV Kressbronn beim 2:2 Punkte liegen.

Der TSV Neu-Ulm gelingt mit diesem 4:3 ein echtes Ausrufezeichen gegen den SV Reinstetten, der als Tabellendritter angereist war. Alexander Nikiforov (9.) und Christopher Renz (22.) legten früh vor, doch Dominik Martin antwortete doppelt (26., 34.) und machte das Spiel wieder scharf. Renz traf dann erneut in der 40. Minute zur Führung, Philipp Kolb glich per Foulelfmeter aus (48.), und dann kam dieses späte Finale: Stefan Mladenovic traf in der 90.+4 zum 4:3. Neu-Ulm rückt mit diesem wichtigen Sieg auf Rang neun vor, der SV Reinstetten rutscht auf Platz sechs ab.

Der Tabellenführer reist mit 42 Punkten an und ist seit 13 Spielen ungeschlagen. Der TSV 1889 Buch steht mit 23 Punkten auf Platz neun und möchte für eine Überraschung sorgen. Türkspor hingegen will den Vorsprung verteidigen und die Serie ausbauen. Das Hinspiel gewann Türkspor nur knapp mit 1:0.

Der SV Mietingen hielt die Begegnung lange offen, das Ergebnis zur Halbzeit lautete 0:0. Der SC Staig nutzte dann seine Möglichkeiten in der Schlussphase und ging durch Deniz Bihr in der 85. Minute in Führung. Manuel Kohn erhöhte in der Nachspielzeit (90.+4) auf 2:0. Staig hat damit nun 27 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz acht, während Mietingen weiterhin auf Platz 12 bleibt und nur wenige Punkte vor der Abstiegszone steht.

Die SSG Ulm 99 wollte als Vierter ein Zeichen setzen – doch der Tabellenletzte FV Bad Schussenried nahm den Punkt dankbar mit. Als Nikolas Lutz in der 52. Minute das 1:0 erzielte, lag für Ulm der Pflichtsieg in der Luft. Aber Patrick Baur schlug nur sechs Minuten später zurück (58.) und konnte den Ausgleich erzielen. Die SSG verpasst die Chance auf den zweiten Platz vorzurücken, für Schussenried war es der erste Punktgewinn nach neun sieglosen Spielen.

Der FC Blaubeuren ging durch Drazen Kolenda in der 15. Minute in Führung. Der SV Kressbronn drehte die Partie durch zwei Treffer von Liam Gierer (30., 39.) zwischenzeitlich. Igor Lazarev erzielte in der 55. Minute dann doch noch den Ausgleich für Blaubeuren. Beide Mannschaften teilen sich damit die Punkte, was vor allem für Blaubeuren im Rennen um die Spitzenplätze einen Rückschlag darstellt.

Der FV Rot-Weiß Weiler setzt sich auswärts mit 1:0 beim FV Biberach durch und sammelt wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich. Den Siegtreffer erzielte Pirmin Fink in der 38. Minute. Der FV Biberach/Riß bleibt ohne eigenen Treffer und muss eine deutliche Niederlage hinnehmen. Weiler bestätigt damit seine stabile Position in der Spitzengruppe. Biberach verbleibt in der Abstiegszone.





