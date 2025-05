Neu-Ulm geht gegen Offenhausen den nächsten Schritt Richtung Aufstieg

Die SGM Aufheim Holzschwang bleibt mit einem überzeugenden 3:0 gegen die SGM Senden-Ay auf Tuchfühlung zur Spitze in der Bezirksliga Donau/Iller. Der SC Staig entführt mit einem knappen 1:0 drei Punkte aus Altheim und bleibt TSV Neu-Ulm auf den Fersen. In einem völlig einseitigen Duell deklassiert die SG Öpfingen den SV Ringingen mit 10:1. Der TSV Langenau und der SV Asselfingen trennen sich 1:1. In einem wilden Schlagabtausch setzt sich der SV Westerheim mit 6:4 gegen SW Donau durch.

Spiel der Woche:

Der TSV Neu-Ulm marschiert weiter unbeirrt Richtung Meisterschaft. Gegen den SV Offenhausen geriet das Team zwar durch Jasmin Busatlic (39.) in Rückstand, doch Kawa Sönmez glich kurz vor der Pause aus (45.) und sorgte auch in der 71. Minute für die Führung. Benjamin Klingen (81.), Salem Fazlji (88.) und Nikola Trkulja (90.) erhöhten in der Schlussphase auf 5:1. Offenhausens Edemir Dzanic sah in der 51. Minute Gelb-Rot. Neu-Ulm bleibt souveräner Tabellenführer, Offenhausen muss nach dieser deutlichen Niederlage den Blick wieder in Richtung Tabellenmittelfeld richten. ---

– Foto: Vereine/FuPa-Grafik

Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm: In der Summe geht das Ergebnis – auch in der Höhe – völlig in Ordnung. Die erste und die zweite Halbzeit waren dann doch relativ unterschiedlich. In der ersten Hälfte haben wir es mehrfach verpasst, in Führung zu gehen – wir hatten drei, vier gute Chancen, darunter ein Eins-gegen-eins mit dem Torwart, konnten ihn aber nicht überwinden. Dann kassieren wir das 0:1 nach einem Konter aus, ich muss mir das nochmal anschauen, vielleicht abseitsverdächtiger Position. Wir kommen zum Glück durch einen gut ausgespielten Angriff über die rechte Seite zum 1:1 zurück. In der zweiten Halbzeit war dann klar, dass sich unser körperlicher Vorteil irgendwann auch in Toren niederschlägt. Natürlich kam uns zugute, dass Edemir Dzanic mit Gelb-Rot vom Platz musste. Danach haben wir das Spiel relativ einseitig gestaltet und je länger es ging, desto mehr Chancen hatten wir. Offenhausen war dann nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Es war mit Sicherheit eine der schwereren Hürden, die wir zuletzt zu nehmen hatten, aber wir haben sie gut gemeistert. Ich bin froh, dass wir das Spiel positiv für uns gestalten konnten. Trotzdem liegen noch vier Spiele und der Pokal vor uns. Aber Nachbarschaftsderbys haben immer ihren eigenen Charakter – zumal Offenhausen zuletzt zwei herbe Niederlagen einstecken musste. Heute haben sie sich ganz anders präsentiert. Das habe ich genauso erwartet und auch die Jungs entsprechend eingestellt. Deshalb können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. --- Alexander Höhne, Trainer des SV Offenhausen: ---

