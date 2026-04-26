Neu-Ulm dreht Derby gegen Buch, Staig gewinnt 2:1 gegen Reinstetten

FC Wangen wollte mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen, doch FV Rot-Weiß Weiler zeigte die reifere, entschlossenere Leistung. Lange hielt die Partie die Spannung, ehe Michael Schmid in der 61. Minute die Gäste in Führung brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Pirmin Fink per Foulelfmeter auf 2:0 und entschied die Begegnung praktisch. Für Weiler ist dieser Auswärtssieg von großem Wert. Mit nun 45 Punkten klettert die Mannschaft auf Rang drei und setzt ein klares Zeichen im oberen Drittel. Wangen bleibt bei 37 Punkten und verpasst die Chance, selbst näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Dieses Spiel hatte nicht die größte Lautstärke, aber eine klare Wirkung.

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Was für ein Spiel in Kressbronn. Neun Tore, ständige Wendungen, offene Nerven – dieses Duell war ein einziges Beben. Marko Föger brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Finn Scheit und Moriz Stöhr drehten die Partie schnell. Liam Gierer glich per Foulelfmeter aus, bevor Riedlingen nach der Pause erneut vorlegte. Doch Kressbronn kämpfte mit aller Kraft zurück. Nach Treffern von Patrick Hübler und Felix Dunger schien selbst beim 4:4 noch alles möglich. Doch Adel Mehidi traf in der 88. Minute zum 5:4 für TSV Riedlingen. Für die Gäste ist das ein enorm wichtiger Sieg im Mittelfeldkampf, sie stehen nun bei 32 Punkten. SV Kressbronn bleibt bei 18 Punkten und damit tief in Abstiegsnot. ---

Auch in Mietingen lag Spannung in der Luft. FC Srbija Ulm erwischte durch Jovo Beatović in der 9. Minute den besseren Start, doch Philipp Auer antwortete in der 20. Minute für SV Mietingen. Die Gäste legten durch Nenad Đurić in der 37. Minute erneut vor und hatten lange die besseren Karten in diesem direkten Duell aus dem unteren Mittelfeld. Doch Mietingen schlug spät zurück. Marius Meneghini traf in der 85. Minute zum 2:2 und rettete den Gastgebern einen wichtigen Punkt. Für SV Mietingen bedeutet das nun 34 Zähler, FC Srbija Ulm steht bei 33. Beide Teams bleiben eng beieinander und müssen weiter wachsam bleiben, weil sich im Tabellenmittelfeld schnell neue Unruhe entwickeln kann. ---

TSV Heimenkirch schien dieses Spiel früh fest in den Händen zu haben. Valentin Kirchmann traf in der 9. und 30. Minute doppelt, Simon Weber erhöhte in der 36. Minute per Foulelfmeter sogar auf 3:0. Es war ein wuchtiger Auftritt, der nach einem befreienden Heimsieg roch. Doch FC Blaubeuren verweigerte sich der Niederlage mit bemerkenswerter Energie. Noch vor der Pause verkürzte Mirko Dilber auf 1:3, in der 66. Minute traf er per Foulelfmeter erneut. Als Heimenkirch schon mit aller Kraft verteidigte, schlug Kyrylo Yermoshenko in der 87. Minute zum 3:3 zu. Blaubeuren nimmt damit einen starken Punkt mit und bleibt auf Rang sieben. Heimenkirch verpasst dagegen einen möglichen Sprung aus der gefährdeten Zone. ---



Der FV Bad Schussenried unterlag dem FV Olympia Laupheim mit 0:2 und steht damit schon vorzeitig als erster Absteiger fest. Marco Stöhr brach die Partie in der 62. Minute auf und erzielte die Führung, Philip Jelica legte nur drei Minuten später in der 65. Minute nach. Für Laupheim war es ein kontrollierter Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 45 Punkte und Rang drei brachte. Bad Schussenried bleibt mit 10 Punkten Letzter. Der FV Bad Schussenried unterlag dem FV Olympia Laupheim mit 0:2 und steht damit schon vorzeitig als erster Absteiger fest. Marco Stöhr brach die Partie in der 62. Minute auf und erzielte die Führung, Philip Jelica legte nur drei Minuten später in der 65. Minute nach. Für Laupheim war es ein kontrollierter Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 45 Punkte und Rang drei brachte. Bad Schussenried bleibt mit 10 Punkten Letzter. ---

Der SC Staig drehte das Heimspiel gegen den SV Reinstetten und gewann mit 2:1. Karl Hampp brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, doch Max Bachner glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter aus (45.+3) und entschied die Partie in der 74. Minute per Handelfmeter. Die Gelb-Rote Karte gegen Karl Hampp in der 88. Minute verschärfte den bitteren Nachmittag für Reinstetten zusätzlich. Staig steht nun bei 39 Punkten auf Rang acht, Reinstetten rutscht mit 40 Punkten auf Platz sieben ab. ---

Der TSV 1889 Buch musste im Derby gegen den TSV Neu-Ulm eine schmerzhafte 1:2-Niederlage hinnehmen. Timo Leitner brachte die Gastgeber in der 30. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Marco Kurz glich in der 71. Minute aus, ehe Benjamin Klingen in der 77. Minute das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Die Gelb-Rote Karte gegen Nikola Trkulja vom TSV in der 78. Minute änderte am Ergebnis nichts mehr. Buch belegt mit 43 Punkten Rang fünf während der TSV Neu-Ulm mit 40 Punkten auf Rang sechs herangerückt ist. ---

Die SSG Ulm 99 setzte sich mit 3:1 gegen den FV Biberach durch und nutzte damit die Ausrutscher der Konkurrenz konsequent aus. Philipp Strobel traf in der 14. und 51. Minute doppelt, ehe Deniz Baris Mrden in der 77. Minute noch einmal verkürzte; Mika Kürner stellte in der 90.+2 Minute den Endstand her. Mit nun 49 Punkten baut die SSG auf Platz zwei den Vorsprung auf Rang drei auf vier Zähler aus. Für Biberach bleibt es mit 23 Punkten bei Rang 15, was die Lage für den Klassenerhalt zunehmend schwieriger macht.

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