Neu-Trainer Gebler: "Was Biemenhorst stark macht, ist das Wir"

Nach Daniel Beine und der Interimslösung Jürgen Stratmann soll mit Neu-Coach Marc Gebler der dritte Name auf der Trainerbank das Tabellenschlusslicht des SV Biemenhorst wieder in ruhigere Fahrwasser befördern. Im eng gestaffelten Feld der Oberliga Niederrhein sind die Wege ans rettende Ufer durchaus in Reichweite, bis zum Wiederauftakt gilt es aber besonders eine Schwachstelle auszumerzen.

"Die Arbeit fängt jetzt gerade erst an", kündigt Gebler im Gespräch mit FuPa Niederrhein an. Mit der 1:4-Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Bocholt hat sein Team auch bereits das erste Testspiel hinter sich, der sportliche Aussagewert hält sich aber noch in Grenzen. "Im Test gegen Bocholt hat man auch gemerkt, dass viel Erfahrung vorne drin fehlt, wenn die ganze Offensivreihe wegbricht."

So standen für den ersten Gradmesser im neuen Jahr unter anderem Liga-Toptorjäger Luca Puhe (muskuläre Probleme), Jannis Schmitz (Mandelentzündung), Nathnael Scheffler (Zerrung) und Taric Boland (Leistenbeschwerden) nicht zur Verfügung. Dennoch konnte sich der Neu-Coach bereits zuvor einen tiefergehenden Eindruck von seinem neuen Kader verschaffen. "Wir haben die vorweihnachtliche Zeit genutzt, um mehr Input über die fußballerischen Fähigkeiten zu bekommen", berichtet der gebürtige Dinslakener. "Die Mannschaft hat gerade auch in den letzten Auftritten vor der Winterpause gezeigt, dass sie lebt, dass sie intakt ist. Den Eindruck hat sich jetzt auch in den ersten Einheiten bestätigt, obwohl da noch der eine oder andere fehlt."

Lichtblicke, wie der 3:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg kurz vor Ende der Hinrunde, zeigten, dass in den Biemenhorstern weiterhin das Feuer der vergangenen Spielzeit schlummert, als sich das Team im ersten Oberliga-Jahr der Vereinsgeschichte eindrucksvoll behauptete.

Ein gravierender Unterschied zur Vorsaison, der auch Gebler ein Dorn im Auge ist, liegt jedoch in der anfälligen Defensive. 52 Gegentreffer kassierten die Biemenhorster in der ersten Saisonhälfte – 18 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit. Wiederholt verlor das Team dabei auch den kompletten Zugriff auf den Gegner. Insgesamt neunmal musste der SVB vier oder mehr Gegentore in einem Spiel hinnehmen. Für Gebler ist klar: "52 Gegentore, das sind 3,05 pro Spiel. Das ist ein Abstiegswert. Wenn man sich mal umschaut: Der KFC Uerdingen hat mit 28 Toren nur eins mehr erzielt als wir – und steht auf Platz drei. Aber wenn du im Schnitt drei Gegentore schluckst, wirst du am Ende die Klasse nicht halten. Dementsprechend ist unser Ansatz natürlich, Defensivstabilität zu erlangen und den Laden dicht zu bekommen"

Dass es für Gebler der erste ernsthafte Berührungspunkt mit der hiesigen Oberliga – und zugleich seine erste Trainerstation bei einem Seniorenverein am Niederrhein – ist, misst der 41-Jährige keine große Bedeutung bei. Zwar war er zuvor lange Zeit ausschließlich in Westfalen tätig, seine Tätigkeiten als Scout sowie als Jugendtrainer beim MSV Duisburg und beim FC Schalke 04 verschafften ihm jedoch auch Einblicke in die Ober- und Regionalliga, sei es, um den Werdegang seiner ehemaligen Spieler zu verfolgen.

"Das Wir, das Miteinander" als Trumpfkarte

Mit dieser Vita bringt Gebler einen frischen Blick von außen mit, der den SV Biemenhorst mit neuen Ansätzen beleben soll. Von seinen Spieler erhofft sich der neue Trainer gerade in schwierigen Phasen eine besondere Trumpfkarte.

"Wir haben sicherlich auch den einen oder anderen von hoher individueller Qualität. Aber das, was Biemenhorst stark macht, ist das Wir, das Miteinander", schildert Gebler. "Man merkt schon intern, dass die Jungs sich untereinander lange kennen und die Neuzugänge, die dazugekommen sind, wirken komplett integriert. Ich glaube, dass gerade dieser mannschaftliche Zusammenhalt ein großer Pluspunkt ist und die Basis für all das Fußballerische sein kann, was dann noch kommt."

Bevor es wieder um Punkte geht, steht am 18. Januar zunächst aber noch die Hallenstadtmeisterschaft Bocholt auf dem Programm. Dort soll auch die komplette erste Mannschaft zum Einsatz kommen. Welche acht bis neun Spieler letztlich für den Budenzauber auflaufen werden, steht aber noch nicht fest. Der eigentliche Fokus richtet sich darüber hinaus natürlich auf den Rückrundenauftakt, der aus Sicht des SV Biemenhorst noch einiges an Potenzial nach oben bereithält.

