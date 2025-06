Neu-Trainer freut sich auf zwei Bezirksliga-Kicker für Kreisklassisten Hechendorf

Yasar Dayik spielte für den TSV Gilching-Argelsried in der Landesliga, in der Bezirksliga und für die zweite Mannschaft in der Kreisliga. – Foto: Dagmar Rutt

Weißleder übernimmt das Ruder bei Hechendorfs Fußballern und freut sich sowohl auf die Kreisklasse 1 als auch auf einen spannenden Neuzugang.

Florian Weißleder tritt in große Fußstapfen. Der 36-Jährige übernimmt die Kreisklasse-Fußballer des TSV Hechendorf. „Wir haben die Mannschaft in die Entscheidung miteinbezogen“, berichtet Niki von Dehn. Hechendorfs Abteilungsleiter wollte unbedingt sicherstellen, dass die erfolgreiche Trainerarbeit von Tom Ruhdorfer und Holger Schurr fortgesetzt wird. Beide waren aus eigenem Wunsch zurückgetreten. Zuvor hatten sie noch den Klassenerhalt im ersten Vereinsjahr in der Kreisklasse gesichert. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Es ist ein Dorfverein, in dem alle zusammenstehen und zusammen erfolgreich sind“, lobt Weißleder. Mit Landesliga-Erfahrung: Yasar Dayik wechselt nach Hechendorf

Der in Germering lebende Zeitsoldat trainierte zuletzt den vor wenigen Jahren neu gegründeten FC Freiham in der C-Klasse. „Ich habe dort als Torwarttrainer angefangen und bin dann schnell Cheftrainer geworden“, erzählt er. Seine aktive Karriere hatte Weißleder nach insgesamt fünf Kreuzbandrissen vor knapp fünf Jahren endgültig beendet. „Ich wollte aber unbedingt weiter beim Fußball bleiben“, sagt der Familienvater. Er hat bereits den DFB-Basis-Coach-Schein gemacht. „Als Nächstes steht der C-Schein an“, sagt er. Der gebürtige Münchner wuchs in Dietramszell auf und begann dort auch mit dem Fußball. Als Spieler war er zuletzt in seinem derzeitigen Heimatlandkreis Fürstenfeldbruck bei verschiedenen Vereinen aktiv. Umso mehr freut er sich darüber, dass die Hechendorfer zur neuen Runde von der Kreisklasse 4 in die Kreisklasse 1 wechseln dürfen. Dort spielen überwiegend Vereine aus dem Raum Fürstenfeldbruck. „Unter anderem werde ich ein echtes Heimspiel in Germering haben“, sagt Weißleder.