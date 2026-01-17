Neu St. Jürgen und Schwanewede qualifizieren sich für Schmolke-Cup

Eigentlich sollte die Vorfreude auf das prestigeträchtige Hallenturnier am Samstag in der BBS-Halle überwiegen. Kurz vor Turnierbeginn sagte der Oberligist FC Verden seine Teilnahme am „Schmolke-Cup“ jedoch ab – ein Schritt, der die Veranstalter in organisatorische Bedrängnis brachte. Freude herrscht dagegen bei zwei Kreisligisten, die sich am Freitg für das Turnier qualifiziert haben.

Besonders die Kurzfristigkeit der Absage ist ärgerlich. Während andere Vereine Wochen im Voraus planen, bringt die späte Absage des Mitfavoriten aus Verden den Spielplan erneut durcheinander. Es ist bereits die zweite Hiobsbotschaft für das Turnier: Zuvor hatte bereits der TSV Ottersberg seine Teilnahme gestrichen, woraufhin der FC Huchting dankenswerterweise einsprang. Dass nun mit Verden der nächste namhafte Club so kurz vor knapp einen Rückzieher macht, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack.

1. FC Burg rettet das Teilnehmerfeld

In einer logistischen Glanzleistung gelang es dem Organisationsteam jedoch, innerhalb kurzer Zeit Ersatz zu finden. Hier hatte der VSK Osterholz-Scharmbeck bereits im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht. Der Bremer Landesligist 1. FC Burg sagte spontan zu, die Lücke im Teilnehmerfeld zu schließen. Damit steht das Tableau für den Finaltag am Samstag.