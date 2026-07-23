Neu: Nachschuss – der SC-Freiburg-Podcast der Badischen Zeitung

Der SC Freiburg ist so erfolgreich wie nie. Im Mai 2026 gipfelte die Entwicklung im Finale der Europa League. Wie geht es weiter für die Elf von Julian Schuster? Im BZ-Podcast "Nachschuss" sprechen Julia Dreier und Christoph Giese jeden Montag über das, was gerade rund um den Sportclub wichtig ist. Zum Podcast auf Spotify und Apple Podcasts und Youtube oder im Dossier der Badischen Zeitung.