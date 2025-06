Neu-Landesligist Solingen-Wald legt auf dem Transfermarkt nach

Zusammen mit Erkan Ari wechselt Fabio di Gaetano von Ratingen 04/19 zur 1. Spvg Solingen-Wald 03. Beim Oberligisten kam der 28-Jährige nicht über die Rolle des Jokers hinaus, kann sich nun also in der Klingenstadt neu beweisen.

Für die Konkurrenz in der Aufstiegsrelegation war die geballte Offensivpower von Wald 03 schlichtweg eine Nummer zu groß. Unter anderem mit den beiden Cirillo-Brüdern Marco und Gianluca und dem langjährigen kroatischen Erstligaspieler Edin Sehic, hatte die Konkurrenz qualitativ das Nachsehen.

Doch gerade nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Marco Cirillo im Spiel gegen den VfL Tönisberg, musste sich Solingen zunächst einmal neu anordnen. Zuvor eingespielte Automatismen griffen nicht mehr wie zuvor, der Kontrahent gewann zwischenzeitlich an Oberwasser. Und auf dem nächsthöheren Niveau können solche Phasen - anders als gegen Tönisberg - umgehend nach hinten losgehen. Deswegen hat Wald 03 schon längst durch die langjährigen Oberliga-Spieler Erkan Ari und Enes Topal (SF Baumberg) seinen Kader vorgreifend aufgerüstet. Mit Fabio di Gaetano kommt der nächste Akteur mit einer Vita aus der fünfthöchsten Spielklasse.

Für Peter Resvanis, sportlicher Leiter von Solingen-Wald 03 ist di Gaetano "einer, der viele spielerische Akzente bringt, der gut Fußball spielen kann, der auf der Außenposition aber auch in der Offensive flexibel einsetzbar ist", sagte der Sportchef unmittelbar nach dem gesicherten Aufstieg gegenüber FuPa Niederrhein. "Das ist sicherlich noch einmal jemand, der uns Schwung bringen wird."

In 205 Oberliga-Auftritten für Ratingen 04/19. den KFC Uerdingen, TVD Velbert und den VfB Hilden verzeichnete er 53 Treffer. Qualitäten, die der Offensivmann sicherlich auch zielbringend in Solingen einbringen kann. Denn langfristig wird die Landesliga bei 03 nur als Durchlaufstation wahrgenommen, daraus machen die Verantwortlichen keinen Hehl, wobei sich Resvanis für die kommende Saison bereits einiges erhofft: "Ich glaube, in der Landesliga fällt uns der Fußball etwas einfacher", überlegte der 58-Jährige. "Da stehen nicht zwei halbe Busse vor dem gegnerischen Sechzehner. Die wollen alle mitspielen und das kommt uns zu Gute. Wir wollen von hinten raus Fußball spielen und keine langen Bälle kloppen."

Die kadertechnischen Voraussetzungen haben die Solinger zweifelsohne. Noch sind jedoch die Mannschaftsplanungen nicht abgeschlossen. Mit zwei weiteren Spielern ist der Verein noch im Gespräch, viel mehr dürfte nicht passieren bis der Landesliga-Kader final feststeht.