Neu in der Regionalliga: Eichstätts Coach Steffen Israel im Interview

– Foto: Johannes Traub

Steffen wer? Das dürften sich nicht nur die Fans des VfB Eichstätt gefragt haben, als die Nord-Oberbayern den Namen ihres neuen Cheftrainers bekanntgegeben haben. Steffen Israel , 40 Jahre alt und UEFA-Pro-Lizenz Inhaber, hat nun das Sagen an der Seitenlinie des Regionalligisten. In Bayern ist der Coach, der in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt zuhause ist, bisher ein unbeschriebenes Platz. FuPa hatte die Gelegenheit, sich mit dem neuen Übunsgleiter des VfB zu unterhalten.

FuPa: Herr Israel, mussten Sie erstmal googeln, wo Eichstätt ist? Steffen Israel (40): Tatsächlich kannte ich zumindest die Autobahnabfahrt Altmühltal aus etlichen Urlauben in Bayern und Österreich schon. In Eichstätt selbst war ich zuvor noch nicht und bin bisher sehr positiv überrascht über die schöne, idyllische barocke Altstadt. Darüber hinaus freue ich mich schon auf einige Wander- und Radtouren im Altmühltal.

Wie sind Sie und der VfB letztlich zusammengekommen? Die ersten Gespräche haben bereits Anfang des Jahres 2026 stattgefunden und letztendlich zusammengekommen sind wir dann kurz vor Ende der abgelaufenen Saison Mitte Mai.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke? Ich habe bisher durchweg positive Eindrücke sammeln können, sowohl von den Verantwortlichen, als auch im Trainerteam sowie in der Arbeit mit der Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs sind sehr motiviert, legen eine sehr gute Bereitschaft an den Tag und geben in jedem Training richtig Gas.

Wie gut kennen Sie die Regionalliga Bayern?

Tatsächlich waren in meinem A-Lizenz Lehrgang etliche Trainerkollegen aus Bayern wie zum Beispiel Josef Eibl, zuletzt Co-Trainer beim FC Bayern München U23, Andi Pummer, Trainer beim FC Deisenhofen, Markus Feulner, Trainer beim FC Augsburg U23, Andi Bichlmaier, Sportlicher Leiter beim TSV Buchbach und Franz Hübl, zuletzt Co-Trainer beim TSV 1860 München. So sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe bereits dort interessante Einblicke in die Regionalliga Bayern bekommen.

Welchen Fußball wollen Sie in Eichstätt spielen lassen?

Zunächst einmal wollen wir für absolute Leistungsbereitschaft stehen, eine hohe Intensität und Leidenschaft an den Tag legen. Der Wille und die kämpferische Einstellung müssen zunächst einmal in jedem Spiel stimmen – da bringen die Jungs schon sehr viel Eigenmotivation mit. Die technisch-taktischen Elemente werden wir dann nach und nach entwickeln. Gegen den Ball wollen wir stets aktiv und kompakt agieren und nach Ballgewinn möglichst schnell in die Offensive umschalten. Im eigenen Ballbesitz wollen wir in der Spieleröffnung flexibel agieren, mit einem guten Mix aus flachen Lösungen aber auch gezielten langen Bällen. Ansonsten wollen wir mit Dynamik ins letzte Drittel eindringen und dort schnell den Torabschluss suchen.

Sie waren im Jugendbereich beim 1. FC Magdeburg, beim Halleschen FC und bei Carl Zeiss Jena als Trainer aktiv. Ihre erste Station im Herrenbereich bei Hertha 03 Zehlendorf verlief äußerst unglücklich: Wie blicken Sie auf ihre ersten Schritte im Herrenbereich zurück?

Leider habe ich in Zehlendorf gleich zu Beginn eine ziemlich herausfordernde Kadersituation vorgefunden, so gut wie alle Leistungsträger haben den Verein verlassen und es musste zwangsläufig ein XXL-Umbruch mit insgesamt 20 neuen Spielern vollzogen werden. Trotzdem habe ich mich der Situation gestellt und wir haben gemeinsam mit den Verantwortlichen versucht, die bestmöglichen Entscheidungen im Sinne des Vereins bezüglich der Neuverpflichtungen zu treffen. Zusätzlich dazu hatten wir unter anderem mit Altglienicke, Halle, Jena und Lokomotive Leipzig ein brutal schwieriges Auftaktprogramm.

Schlussendlich hat dann aber sowohl die Qualität als auch die Mentalität des Kaders sehr deutlich nicht ausgereicht, um in dem starken Teilnehmerfeld der Regionalliga Nordost bestehen zu können. Dennoch nehme ich für mich persönlich die gemachten Erfahrungen mit, habe diese gründlich reflektiert und wichtige Erkenntnisse für meine weitere Trainerlaufbahn mitnehmen können.

Sie haben zuletzt im professionellen Bereich gearbeitet, sind auch in Eichstätt hauptamtlicher Trainer. Der VfB ist aber ein Verein mit klassischen Amateurstrukturen. Wie passt das zusammen?

Aus meiner Erfahrung heraus macht es als Trainer auf dem Niveau Regionalliga eigentlich nur Sinn, sich hauptsächlich auf den Fußball zu konzentrieren, wenn man dies mit absoluter Leidenschaft und Hingabe machen möchte und dabei den höchstmöglichen Anspruch an sich selbst hat. Ich respektiere und bewundere Trainer, die auf diesem Niveau teilweise noch einem anderen Job nachgehen, das ist dann sicher oftmals schon ein ziemlicher Drahtseilakt. Darüber hinaus wollen wir den VfB Eichstätt natürlich gemeinsam Stück für Stück im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterentwickeln und gegebenenfalls auch eine vierte Trainingseinheit oder ein zusätzliches Individualtraining anbieten, um gerade die jungen, talentierten Spieler individuell fördern zu können. Gerade im Hinblick auf eine potentiell bevorstehende Reform der Regionalligen ist dies wichtig, um als gesamter Verein weiter wachsen zu können und dann in der Zukunft höheren Anforderungen gerecht werden zu können.

Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg in der neuen Saison. Das Interview führte Mathias Willmerdinger.