Neu in der Regionalliga Bayern: So tickt FVI-Coach Walid Khaled Neue Saison, neue Namen auf der Trainerbank: Der 30-Jährige dürfte wohl nur Experten ein Begriff sein von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Walid Khaled hat beim FV Illertissen eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen. – Foto: Foto Pfeifer

Neue Ära beim FV Illertissen! Coach Holger Bachthaler hat sich bekanntlich nach erfolgreichen Jahren zu den Stuttgarter Kickers verabschiedet. Sein Nachfolger ist in der Regionalliga Bayern ein komplett unbeschriebenes Blatt: Walid Khaled ist neuer Cheftrainer beim FVI. Der 30-Jährige leitete in der vergangenen Saison den SV Waldhof Mannheim II in der Verbandsliga Nordbaden an und führte die Profireserve der "Buwe" auf den zehnten Platz. Zuvor war Khaled im Nachwuchsbereich des SGV Freiberg tätig, weshalb er in Bayern wohl nur den größten Experten ein Begriff sein dürfte. Der junge Coach hat nun die anspruchsvolle Aufgebe, in Illertissen einen großen Umbruch zu moderieren. Am gestrigen Montag sind Schwaben in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27 eingestiegen. Zum Auftakt hat sich Khaled auch erstmals dazu geäußert, welchen Fußball er spielen lassen will bzw. was er von seiner neuen Mannschaft erwartet.

Bei angenehmen äußeren Bedingungen hat der FVI am Montag wieder losgelegt. Cheftrainer Walid Khaled konnte 21 Spieler begrüßen und skizzierte im Groben seine Vorstellungen: "Beim Trainingsauftakt steht für mich zunächst das Kennenlernen der Mannschaft im Vordergrund. Ich möchte schnell ein Gefühl für die Gruppe bekommen und gleichzeitig erste Impulse setzen. Wichtig sind mir von Beginn an eine hohe Trainingsintensität, eine positive Atmosphäre und eine klare Kommunikation. In der ersten Woche werden wir die Grundlagen für die kommenden Wochen legen. Dabei geht es sowohl um die körperliche Vorbereitung als auch um erste taktische Inhalte und gemeinsame Prinzipien auf und neben dem Platz. Das erste Training wird vor allem dazu dienen, wieder in den Rhythmus zu kommen, die Spieler zu beobachten und die ersten Schwerpunkte unserer Arbeitsweise zu vermitteln. Entscheidend ist, dass wir von Anfang an konzentriert und mit Freude arbeiten."

Aufgalopp: Am gestrigen Montag ist der FV Illertissen in die Vorbereitung gestartet. – Foto: Verein