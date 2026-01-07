Neu in der Liga, aber ganz sicher nicht schüchtern

Als Aufsteiger gleich voll angekommen: Die FSG Union/Schwefingen sorgt in der Frauen-Landesliga für positive Überraschungen. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga 24/25 überwintert das Team um Kapitänin Laura Backs auf einem starken vierten Tabellenplatz. Im FuPa-Interview spricht die Spielführerin über den gelungenen Start in der neuen Liga, den besonderen Teamgeist, personelle Veränderungen in der Winterpause und die Ziele für die Rückrunde.

FuPa: Laura, ihr seid als Meister der Bezirksliga 24/25 in die Frauen-Landesliga aufgestiegen und überwintert nun als Aufsteiger auf einem starken vierten Platz. Hättest du vor der Saison mit diesem Verlauf gerechnet? Laura: Ehrlich gesagt: nein. Unser Ziel war und ist weiterhin ganz klar der Klassenhalt. Zudem hatten wir einige sehr knappe Spiele dabei, in denen wir uns am Ende doch noch durchsetzen und Punkte einsacken konnten. Da gehört manchmal auch Glück dazu, vor allem aber Kampfgeist und Teamzusammenhalt bis zur letzten Sekunde.

FuPa: Du bist Team-Kapitänin dieser Mannschaft. Wie hast du den Schritt in eine höhere Liga aus deiner Rolle heraus erlebt, auf und neben dem Platz? Laura: Natürlich mit enormer Freude und auch viel Stolz auf mein Team. Wir haben eine Top-Saison in der Bezirksliga gespielt, und das wurde belohnt. Ich denke, wir sind eine Mannschaft, die in der Landesliga genau richtig ist. Auch wenn es für einige Spielerinnen Neuland war, überwog ganz klar die Freude über diesen Erfolg, den wir ausgiebig zusammen gefeiert haben. Wir haben den nächsten Schritt bewusst angenommen und sind als Team an den neuen Anforderungen gewachsen. Der Schritt in die höhere Liga hat uns zudem definitiv noch enger zusammengeschweißt, und jetzt stehen wir mit einer wirklich guten Ausgangsposition für die Rückrunde da.

FuPa: Der Aufstieg brachte viele neue Herausforderungen mit sich. Was lief aus deiner Sicht im ersten Halbjahr der Saison besonders gut bei der FSG? Laura: Besonders hervorheben möchte ich die Zusammenarbeit innerhalb der Frauen-Spielgemeinschaft, vor allem die Unterstützung aus der B-Juniorinnen-Mannschaft. Trotz großer Personalprobleme durch Verletzungen und einige beruflich bedingte Ausfälle haben sich die B-Mädels super eingebracht und uns enorm geholfen. Sei es eine Janna Manthey, Anna Sürken oder die abschlussstarke Stürmerin Eliana Khachab, die sogar das ein oder andere Spiel zu unseren Gunsten entschieden hat. Vielen Dank nochmal für euren Einsatz! Außerdem haben wir unsere Schläfrigkeit in den ersten Halbzeiten deutlich besser in den Griff bekommen. Während wir in der Bezirksliga oft die ersten 45 Minuten verschlafen haben, sind wir mittlerweile über die vollen 90 Minuten präsent.

FuPa: Gerade als Aufsteiger ist Konstanz ein wichtiger Faktor. Welche Stärken haben euch geholfen, euch so schnell in der Landesliga zu behaupten? Laura: Ganz klar, dass wir von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, Niederlagen schnell abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten. Natürlich ist man nach einer Niederlage enttäuscht, aber wir wissen, was wir können - und dass wir es können. Unser Trainerteam macht uns das auch immer wieder deutlich. Wir treten als Einheit auf und kämpfen miteinander und füreinander. Das macht uns aktuell stark und wird uns auch langfristig stark machen. FuPa: In der Winterpause musstet ihr mit Gersema und Schimanski zwei Abgänge verkraften. Wie schwer wiegen diese Verluste sportlich und menschlich für das Team? Laura: Sportlich gesehen sind Emma und Marie definitiv zwei große Verluste für unser Team. Emma war zwar nur ein halbes Jahr bei uns, Marie hingegen über einen deutlich längeren Zeitraum Teil der Mannschaft. Solche Veränderungen gehören zum Fußball dazu. Unser Fokus liegt jetzt klar darauf, als Team Lösungen zu finden und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Nichtsdestotrotz wünsche ich den beiden für ihre weitere sportliche Laufbahn alles Gute. FuPa: Welche Spielerinnen sind nun besonders gefordert, in die entstandenen Lücken zu stoßen und mehr Verantwortung zu übernehmen? Laura: Vor allem diejenigen, die zuletzt auf diesen Positionen vielleicht nicht so viel Spielzeit hatten, aber definitiv das Potenzial besitzen, diese Lücken zu füllen. Sei es eine Lia Feld im Sturm, die unbedingt zu ihrer alten Torgefährlichkeit zurückkehren möchte, oder eine Yasmin Meyering auf der Sechs, die zuletzt auch häufig in der Abwehr ausgeholfen hat. Aber auch jemand wie Carolin Raming ist ein Paradebeispiel dafür: Sie übernimmt immer mehr Verantwortung auf dem Platz und zeigt in nahezu jedem Spiel, wie viel Potenzial in ihr steckt. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass es am Ende nicht um einzelne Spielerinnen geht. Wir als Mannschaft sind nun dafür verantwortlich, noch härter zu arbeiten und die entstandenen Lücken gemeinsam zu schließen.

FuPa: Platz vier zur Winterpause ist eine starke Ausgangsposition. Mit welchen Erwartungen und Zielen geht ihr in die zweite Saisonhälfte? Laura: Wie bereits gesagt, ist unser klares Ziel der Klassenhalt. Bei den drei Mannschaften über uns - ausgenommen SV Ems Jemgum - kann man sagen, dass sie so gut wie durch sind. Ab Platz vier wird das Feld extrem eng. Bis zum dritten Abstiegsplatz sind es nur vier Punkte, wodurch man durch Nachlässigkeiten oder eine Negativserie ganz schnell unten reinrutschen kann. Die Rückrunde wird in diesem Bereich vermutlich noch umkämpfter als die Hinrunde. Deshalb müssen wir weiterhin jedes Spiel über 90 Minuten konzentriert angehen, uns gegenseitig pushen und jeden einzelnen Punkt als Mannschaft erarbeiten. FuPa: Woran müsst ihr aus deiner Sicht noch arbeiten, um auch langfristig in der Landesliga bestehen zu können? Laura: Ganz klar an unserer Passsicherheit und an der „Coolness“ auf dem Platz. Oft spielen wir zu überhastet oder versuchen fast unmögliche Bälle zu spielen. Dadurch verlieren wir unnötig den Ball. Wenn wir unser Spiel spielen, einfache Pässe wählen, gallig bleiben und unsere Chancen effektiv nutzen, statt das Tor des Monats schießen zu wollen, dann können wir meiner Meinung nach auch langfristig in der Landesliga bestehen. FuPa: Gibt es Bereiche im Spiel - taktisch oder mental - , in denen ihr euch im Frühjahr deutlich steigern wollt? Laura: Im Moment sollten wir den Fokus eher auf Konstanz legen, statt große Umstellungen vorzunehmen. Wie man so schön sagt: „Never change a winning team.“ Unser Spiel wird im Grundsatz also erstmal gleich bleiben. Mental sind wir meiner Meinung nach gut aufgestellt. Jede aus dem Team weiß inzwischen, dass es in der Landesliga nicht reicht, nur 90 oder 95 Prozent zu geben und dass man gnadenlos bestraft wird, wenn man das tut. FuPa: Was macht diese Mannschaft für dich aktuell besonders – und worauf dürfen sich die Zuschauer in der Rückrunde freuen?