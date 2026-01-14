Neu im Prämiensystem und ein absoluter Blickfang: Die FuPa-Mütze

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit euren offenen Prämienpunkten anstellen sollt... 😅 Pünktlich zum Wintereinbruch haben wir unseren FuPa-Prämienshop mit der begehrten FuPa-Mütze aufgestockt. Durchs Livetickern oder Spiele filmen könnt ihr euch Prämienpunkte verdienen, die ihr gegen Prämien eintauschen könnt.
Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?
Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte
), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte
, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen
.
Die Grundvoraussetzung fürs Tickern bzw. Filmen:
Um am Prämiensystem teilnehmen zu können, bzw. überhaupt tickern zu können, musst du einen FuPa-Account
haben. Um zu Tickern, ist es nicht zwingend notwendig Vereinsverwalter zu sein (hierfür ist eine Sonder-Freischaltung erforderlich). Als FuPaner ohne weiterführende Berechtigungen ist die Liveticker-Eintragung drei Tage vorm jeweiligen Spieltermin möglich.
FuPa Prämien
sind nicht kostenpflichtig zu erwerben, sondern einzig durchs Bedienen eines Amateurfußball-Livetickers bzw. durchs Filmen einer Partie zu ergattern. Obendrein übernehmen wir, also die FuPa GmbH, die Versandkosten. Wir haben in allen Punktebereichen Prämien für euch vorrätig. Von der äußerst beliebten FuPa-Tasse
, über den legendären FuPa-Kaffee
😍, das FuPa-Bier
, oder Gutscheinen für den uhlsport-Shop
, sowie FuPa-Shirts, -Jacken oder -Westen
.