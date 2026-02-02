Neu im Prämiensystem und der Blickfang in eurer Küche: Das FuPa-Glas

– Foto: FuPa

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit euren offenen Prämienpunkten anstellen sollt... 😅 Für die kalte Winterzeit haben wir unseren FuPa-Prämienshop mit einem brandneuen Produkt aufgestockt - das FuPa-Glas .

Unser FuPa-Glas für Heiß- und Kaltgetränke besteht aus hochwertigem doppelwandigen Borosilikatglas. Hier kommt euer FuPa-Kaffee bestmöglich zur Geltung und die Temperatur bleibt dank des Thermoeffekts lange Zeit stabil. Hol dir mit nur 200 Prämienpunkten diese FuPa-Produkt und zeige deine Liebe zum Amateurfußball.

____________________________

Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?

Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen.



