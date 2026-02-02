 2026-01-27T15:58:05.997Z

Neu im Prämiensystem und der Blickfang in eurer Küche: Das FuPa-Glas

Ab sofort bestellbar im FuPa-Prämienshop +++ Spiele tickern oder filmen und Prämienpunkte sammeln

von Redaktion · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit euren offenen Prämienpunkten anstellen sollt... 😅 Für die kalte Winterzeit haben wir unseren FuPa-Prämienshop mit einem brandneuen Produkt aufgestockt - das FuPa-Glas.

Unser FuPa-Glas für Heiß- und Kaltgetränke besteht aus hochwertigem doppelwandigen Borosilikatglas. Hier kommt euer FuPa-Kaffee bestmöglich zur Geltung und die Temperatur bleibt dank des Thermoeffekts lange Zeit stabil. Hol dir mit nur 200 Prämienpunkten diese FuPa-Produkt und zeige deine Liebe zum Amateurfußball.

____________________________
Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?
Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen.


Die Grundvoraussetzung fürs Tickern bzw. Filmen:
Um am Prämiensystem teilnehmen zu können, bzw. überhaupt tickern zu können, musst du einen FuPa-Account haben. Um zu Tickern, ist es nicht zwingend notwendig Vereinsverwalter zu sein (hierfür ist eine Sonder-Freischaltung erforderlich). Als FuPaner ohne weiterführende Berechtigungen ist die Liveticker-Eintragung drei Tage vorm jeweiligen Spieltermin möglich.

FuPa Prämien sind nicht kostenpflichtig zu erwerben, sondern einzig durchs Bedienen eines Amateurfußball-Livetickers bzw. durchs Filmen einer Partie zu ergattern. Obendrein übernehmen wir, also die FuPa GmbH, die Versandkosten. Wir haben in allen Punktebereichen Prämien für euch vorrätig. Von der äußerst beliebten FuPa-Tasse, über den legendären FuPa-Kaffee 😍, das FuPa-Bier, oder Gutscheinen für den uhlsport-Shop, sowie FuPa-Shirts, -Jacken oder -Westen.