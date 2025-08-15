Neu im Fußballkreis: Wer steckt hinter den SV Bonner Kickers? Neuer Verein im Fußballkreis Bonn Verlinkte Inhalte Kreisliga D3 Bonn Kickers Mbunga-Kevin Basala

Ein neuer Name im Bonner Amateurfußball soll für frischen Wind sorgen: Die Spielvereinigung Bonner Kickers, kurz SV Bonner Kickers, wurde 2024 gegründet und nimmt in der Saison 2025/26 erstmals am Spielbetrieb der Kreisliga D3 im Fußballkreis Bonn teil. Hinter dem Projekt stehen ambitionierte Macher – allen voran Initiator, Vereinsgründer und Interimscoach Kevin Basala.

Der heute 29-Jährige blickt auf eine beachtliche fußballerische Vita zurück: In der Jugend spielte der gebürtige Bonner unter anderem beim 1. FC Köln, dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC in der U17- und U19-Bundesliga (insgesamt 41 Einsätze). Drei Spiele absolvierte Basala zudem für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Später kickte er unter anderem für die SpVg Weiden und den SV Seligenporten in Bayern, ehe er über Blau-Weiß Friesdorf und Fortuna Köln II im Jahr 2018 seine höherklassige Karriere beendete. In fünf Jahren in der Kreisliga A

Nun will Basala im Heimatfußball etwas Neues schaffen. „Unser Präsident und ehemalige Fußballer Kevin Basala hat uns inspiriert, etwas Neues und Frisches zu erschaffen, um somit den Kreisliga-Fußball nochmal auf ein anderes Level zu bringen“, sagt Bairam Ali, zweiter Vorsitzender und Mitgründer der Bonner Kickers. Zum Kernteam des neuen Vereins gehören neben Basala und Ali auch Yassin Suma. Gemeinsam verfolgen sie ein langfristiges Ziel: „In fünf Jahren sehen wir uns in der Kreisliga A“, erklärt Ali. Und warum die Gründung der „Bonner Kickers“? „Weil wir daran glauben, dass unsere geliebte Stadt Bonn sehr viele talentierte Kicker hat, die darauf warten, gefördert zu werden, um somit vielleicht den Sprung in den Profifußball zu schaffen“, sagt Ali. Der Kader für die erste Spielzeit in der D-Liga steht – zusammengestellt vor allem aus Bekannten und Freunden, die das Projekt mitgetragen haben. „Sie hatten sich bei uns gemeldet, weil sie von dem Projekt Wind bekommen haben, und waren superglücklich, ein Teil der Bonner Kickers zu sein.“