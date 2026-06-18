Neu gegründeter Verein präsentiert bereits sein Trainerteam Die Aalener Kickers starten zur neuen Saison in der Kreisliga B Ostwürttemberg. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Mit großen Ambitionen startet der neu gegründete Verein Aalener Kickers in seine erste Saison. Ab 2026/27 gehen die Ostälbler mit einer ersten Mannschaft in der Kreisliga B Ostwürttemberg sowie einer zweiten Mannschaft in der Reserveliga an den Start. Der Aufbau eines nachhaltigen Vereinsprojekts steht dabei klar im Mittelpunkt.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Besetzung der Trainerteams. Für die erste Mannschaft konnten die sportlichen Leiter Ramazan Sicim und Emir Basaran mit Fatih Yildiz als Cheftrainer sowie Ali Omeirat als Co-Trainer zwei erfahrene Fußballfachleute vom SSV Aalen verpflichten. Beide sollen den sportlichen Grundstein für die Zukunft legen und die Mannschaft von Beginn an prägen. Fatih Yildiz sieht seine neue Aufgabe als etwas Besonderes. Der Trainer betont, dass es ihm nicht ausschließlich um Ergebnisse oder Tabellenplätze gehe. Vielmehr wolle er Spieler sportlich und persönlich weiterentwickeln sowie eine Mannschaft formen, die für Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Charakter steht. Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt sollen dabei die zentralen Werte des neuen Vereins sein.

Auch Co-Trainer Ali Omeirat blickt voller Vorfreude auf die Herausforderung. Für ihn stehen Disziplin, ein professionelles Auftreten und die gemeinsame Umsetzung der sportlichen Ziele im Vordergrund. Beide Trainer wollen dazu beitragen, dass sich die Aalener Kickers langfristig erfolgreich entwickeln. Parallel dazu steht auch das Trainerteam der zweiten Mannschaft fest. Serhat Muratoglu übernimmt die Verantwortung als Trainer, unterstützt von Co-Trainer Samed Temur. Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt sollen auch hier die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison bilden.