Neu gegründete SG Würmtal/Unterpfaffenhofen scheidet nach 0:12 gegen Bezirksoberligist aus

Die neue Damen-Fußballmannschaft der SG Würmtal/Unterpfaffenhofen verliert ihr erstes Pflichtspiel zweistellig. Als Maßstab darf die Pokalpartie nicht dienen.

Kreispokal Damen

SG Würmtal/Unterpfaffenh. – SV 1880 München 0:12 (0:7)

Aller Anfang ist schwer: Nach dem missglückten eigenständigen Versuch im Vorjahr hat die DJK Würmtal erst in diesem Sommer in der Spielgemeinschaft mit dem SC Unterpfaffenhofen-Germering eine neue Damen-Fußballmannschaft in der A-Klasse gemeldet (wir berichteten). Dass ein gestandener Bezirksoberligist wie der SV 1880 München noch nicht annähernd der Maßstab des neu formierten Teams sein kann, wurde im Kreispokal-Duell am Montagabend in Germering deutlich: Der Favorit gestaltete das Resultat erwartungsgemäß hoch und siegte am Ende sogar zweistellig.

„Wir sind das eher wie ein Testspiel angegangen, mit Schwerpunkt auf der Defensive“, erklärte SG-Spielertrainerin Dina Schur von der DJK, die selbst aus der Innenverteidigung heraus zu dirigieren versuchte. Bei zahlreichen Spielzügen der starken Gäste konnte die Spielgemeinschaft aber nur staunen. „Bei den Toren war alles dabei. Egal ob Kopfbälle, Volleyschüsse oder schöne Kombinationen“, sagte Schur. Hinsichtlich der anstehenden Saison zeigte sich die Trainerin dennoch optimistisch: „Keiner hat den Kopf hängen gelassen – Teamgedanke und Einstellung stimmen.“ kd