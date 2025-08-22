Neu gegründete SG mit Remis im ersten Testspiel

Nach einer verlängerten Sommerpause mit einigen Veränderungen und dem Zusammenschluss zu einer neuen Spielgemeinschaft mit den Frauen des FC Stern stand am vergangenen Mittwoch das erste Testspiel an.

Die SG startete hoch motiviert und konzentriert und belohnte sich bereits in der 6. Minute, als Denise einen Traumpass in die Schnittstelle auf Carla spielte, die vor dem Tor eiskalt verwertete. Die erste Viertelstunde war geprägt von vielen hohen Ballgewinnen aus denen jedoch kein weiterer Treffer entsprang. Im Anschluss kamen die Gäste aus Egmating besser ins Spiel und begannen mit einem laufintensiven Pressing die neu formierte Defensive unter Druck zu setzen. Hier zeigte sich vor allem der Trainingsvorsprung der Egmatingerinnen, die bereits 4 Wochen zuvor In die Vorbereitung starteten. Bis zur 25. Minute konnten die Angriffsbemühungen der Gäste erfolgreich unterbunden werden, als Vanessa nach einem Abstimmungsfehler einen Rückpass an der herauseilenden Patty vorbei ins Tor setzte. Von diesem Dämpfer ließ sich die SG nicht unterkriegen und so entwickelte sich bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Zweikämpfen "zwischen den Strafräumen".

Am heimischen Postweg empfing man den TSV Egmating aus der A-Klasse 01. Die Vorgaben waren klar, im ersten gemeinsamen Spiel der neuen SG ging es nach 3 intensiven Trainingseinheiten vor allem ums "Kennenlernen" und aufeinander abstimmen.

In der zweiten Halbzeit sollte eine Systemumstellung das Angriffsspiel wieder beleben. Der Offensive um die erfahrenen Petra und Kerstin, sowie Jungspund Nici gelang es nun vermehrt auch die Abwehr aus Egmating vor Herausforderungen zu stellen. Über außen konnten Pia, Madeleine und Toni viele zweite Bälle in der gegnerischen Hälfte erobern. Denise, Jana, Carla und Sigi kurbelten das Spiel immer wieder aus dem Zentrum an und es entstand ein spielerisches Übergewicht. Torchancen blieben jedoch Mangelware, da der letzte Pass häufig nicht ankam und auch der ein oder andere Freistoß in aussichtsreicher Position durch den ansonsten gut leitenden Schiedsrichter verwehrt blieb.

Die Defensive um Anna, Vanessa und Emma stand sicher und verschaffte Torhüterin Patty einen weitestgehend ruhigen zweiten Durchgang. Lediglich ein Hochkaräter ist zu erwähnen, als die gegnerische Stürmerin nach einem etwas zu kurz geratenen Rückpass Patty bereits umkurvt hatte, jedoch so weit nach außen gedrängt wurde, dass Sie aus spitzem Winkel vergab.

Gegen Ende des Spiels baute die SG nochmal Druck auf und Kerstin hätte diese Bemühungen fast mit dem Siegtreffer belohnt, scheiterte aber mit Ihrem Abschluss an der stark reagierenden Torhüterin. So blieb es beim 1:1.

Fazit:

Die SG erwischte einen Traumstart und zeigte phasenweise das Potenzial, dass in dieser Mannschaft steckt. Die Gäste aus Egmating überzeugten vor allem läuferisch und kämpferisch und konnten so auch die Abstimmungsprobleme zum Teil ausnutzen. Für die neu zusammengestellte SG war es dennoch ein gelungener Test und bis zum Saisonstart bleiben noch fast vier Wochen, um an den nötigen Stellschrauben zu drehen.