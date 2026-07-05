Neu formierter SV Quitt Ankum testet gegen Borussia M-Gladbachs U23

– Foto: SV Quitt Ankum

Die Saisonvorbereitung der neu formierten ersten Mannschaft des Kreisligisten SV Quitt Ankum hat bereits begonnen. Unter der Leitung des neuen Trainerduos Lukas Hölscher und Marc Eberhart arbeitet das Team seit einigen Tagen an den Grundlagen für die kommende Spielzeit. Die ersten Testspiele stehen in der kommenden Woche auf dem Programm.

Ein besonderer Härtetest wartet am Freitag, 10. Juli, um 18.30 Uhr im Quitt-Stadion. Dann empfängt der SV Quitt Ankum die U23 von Borussia Mönchengladbach. Die Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten spielt in der Regionalliga West und wird seit dieser Saison von Mihai Enache trainiert.

Die Gladbacher absolvieren erneut ein Trainingslager im Quitt-Stadion und nutzen die Partie zur Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Für die Gastgeber bietet das Spiel eine erste Gelegenheit, den Leistungsstand der neu zusammengestellten Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.