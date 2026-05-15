Neu eingeführter Kreispokal voller Erfolg

Dennis Staub (rechts) vom SSV Pachten bejubelt seinen Treffer zum 3:1 im Finale gegen den FC Amed – Foto: Sport News Südwest

Die erstmalige Austragung des Sparkassen-Kreispokals war ein voller Erfolg. Trotz regnerischer Witterung verfolgten zahlreiche Zuschauer die Finalspiele in den vier saarländischen Kreisen und sorgten für eine stimmungsvolle Pokalatmosphäre.

Ostsaar:

SC Ludwigsthal – SC Blieskastel-Lautzkirchen 1:2

Kreispokalsieger Ostsaar: SC Blieskastel-Lautzkirchen – Foto: Steven Mohr

Südsaar:

FC Amed Saar – DJK Püttlingen 0:1

Kreispokalsieger Südsaar: DJK Püttlingen – Foto: Steven Mohr

Westsaar:

SF Rehlingen-Fremersdorf – SSV Pachten 1:4

Kreispokalsieger Westsaar: SSV Pachten – Foto: Steven Mohr









Josef Kreis, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses des Saarländischer Fußballverband, zeigte sich zufrieden mit der Premiere: „Die neuen Kreispokal-Endspiele waren ein voller Erfolg. Trotz des Wetters haben viele Zuschauer den Weg auf die Sportplätze gefunden und für eine würdige Finalatmosphäre gesorgt. Die Resonanz der Vereine und Fans war durchweg positiv. Wir freuen uns bereits auf die Fortsetzung des Wettbewerbs in der kommenden Saison. Bedanken möchten wir uns bei den Sparkassen für die Unterstützung.“

Neben den Pokalsiegen durften sich die Vereine auch über Preisgelder freuen: Die Sieger erhielten jeweils 300 Euro, die unterlegenen Finalisten jeweils 200 Euro.