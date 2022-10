Neu eingeführte Wechselregel sorgt für Unmut im Amateurfußball - Workshop mit BFV Strengere Regeln für unterklassige Mannschaften

Landkreis – Für die betroffenen Vereine in den unteren Ligen sorgte der Wechsel von der bisherigen „3+3-Regelung“ zur „1+5-Regelung“ jedoch für große Verärgerung. Die Neuregelung bedeutet für Vereine, deren zweite Mannschaften in der B- oder C-Klasse spielen, dass nur noch ein einziger Spieler eingesetzt werden darf, der in den zurückliegenden 15 Tagen in einem Match der ersten Mannschaft in der ersten Halbzeit eingesetzt wurde, sowie die bis zu fünf Auswechselspieler, die in der zweiten Hälfte oder gar nicht zum Einsatz kamen. Alle weiteren Spieler der ersten Mannschaft müssen für mindestens 15 Tage oder zwei Spiele der Reserve aussetzen, ehe sie wieder in der Zweiten eingesetzt werden dürfen. Zuvor waren es drei in der ersten Hälfte eingesetzte Spieler sowie drei Ersatzleute.