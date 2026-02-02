NEU: Der Macher der Woche - in deinem Verein +++ präsentiert von Sonderpreis Baumarkt +++ Spielball als Präsent für die Vereine von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

"Man of the Match" - wer kennt sie nicht diese bekannte und beliebte Rubrik. Die Hauptdarsteller eines Spieles, welche die Herzen der Fans höherschlagen lassen. Ab der Rückrunde der Saison 2025/26 (ab März 2026) können Vereine in Niederbayern (max. 25 Vereine) ihren eigenen "Macher der Woche" im Verein auf ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Sonderpreis Baumarkt würdigt dieses Engagement und belohnt jeden Verein mit einem Spielball nach Abschluss der Saison. Unter allen Vereinen wird zudem noch ein Trikotsatz (17 Feldspieler + 1 TW) verlost.

Bedingungen: Anmeldung des Vereins im Formular unten (Aktion ist auf max. 25 Vereine beschränkt)

wöchentlicher Post Macher der Woche in der Rückrunde der Saison 2025/2026 (ab März 2026) auf den Social-Media-Kanälen des Vereins (Grafikvorlage wird von FuPa gestellt)

Hashtags verwenden: #fupa #sonderpreisbaumarkt #macherderwoche #amateurfußball Bedingungen: Wird geladen…

