Neu-Coach will Hertha BSC-Frauen in die 2. Liga führen

Der Frauenfußball in Berlin steht im Fokus. Regionalligist Hertha BSC will in die 2. Bundesliga aufsteigen – als Zweiter musste die „Alte Dame“ jedoch Viktoria Berlin den Vortritt lassen. Nachdem Ende April der Vertrag mit Trainer Manuel Meister nicht verlängert worden war, ist der Leiter Frauenfußball, Sofian Chahed, nun in Sachen Chefcoach fündig geworden