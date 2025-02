Neu-Coach Gvardiol soll Elsendorf zum Klassenerhalt führen

Daniel Gvardiol ist in seiner Fußball-Laufbahn schon viel herumgekommen. In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten hatte der Wildenberger zahlreiche Spieler- und Trainerstationen in mehreren Landkreisen und ingesamt drei verschiedenen Bezirken. Nach einem Kurzzeit-Engagement beim A-Klassisten SV Eggmühl hat der TSV Elsendorf den Inhaber der B+ Lizenz verpflichtet. Beim Kreisklassisten fungierte Matthias Rainer seit Sommer als Interimscoach. Der 27-Jährige wird dem neuen Chefanweiser Gvardiol künftig als spielender Co-Trainer unterstützen.

"Matthias gebührt ein riesengroßer Dank. Unser vorheriger Coach Michael Steiger hat uns relativ spät abgesagt und wir haben uns daraufhin auf eine interne Lösung verständigt. Matthias hat einen hervorragenden Job gemacht. Punktemäßig sind wir absolut im Soll und nicht nur deshalb war es uns ein großes Anliegen, dass er weiterhin dem Trainerteam angehört", berichtet Elsendorfs Sportlicher Leiter Markus Wagner, der hofft, dass unter Neu-Übungsleiter Gvardiol der Klassenerhalt geschafft wird: "Wir kennen Daniel aus seiner Zeit beim FC Geisenfeld. Dort hat er gute Arbeit geleistet und wir sind überzeugt, dass er das auch bei uns tun wird. Wir wollen in der Kreisklasse bleiben und haben im bisherigen Saisonverlauf die notwendige Grundlage dafür gelegt. Allerdings ist es bis zum Klassenverbleib noch ein weiter Weg."







Daniel Gvardiol blickt seinen neuen Engagement erwartungsfroh entgegen: "Ich bin äußerst erfreut, wieder heimatnah bei einem bodenständigen Verein, der vorbildlich geführt ist, möglichst langfristig arbeiten zu dürfen. Die Gespräche waren von Beginn an offen, vertraut und sportlich auf einer Wellenlänge. Als Ziel soll der Klassenerhalt schnellstmöglich realisiert werden, um die Mannschaft in der Liga zu etablieren. Die Schwere der Aufgabe ist mir durchaus bewusst, doch wer mich kennt, weiss, dass genau darin der Reiz für mich liegt. Positiv stimmt mich die vorhandene Qualität in der Mannschaft, sowie die Tatsache, dass ich bislang weder als aktiver Spieler noch Trainer jemals abgestiegen bin."