Weniger Zauberfuß, mehr glückliches Trainerhändchen: ATSV-Trainer Dimitrios Georgakopoulos. – Foto: SRO

Neu-Coach „Dimitri" sorgt bei ATSV Kirchseeon für frischen Wind: „Ich traue es mir zu" Befreit vom Druck des Abstiegskampfes

Wirklich traurig wegen des Abstiegs aus der Kreisliga ist man beim ATSV Kirchseeon nicht wirklich. „Die Karten werden neu gemischt“, freut sich Danny Hahne, Sportlicher Leiter der Kirchseeoner Kicker, auf eine neue Saison „mit mehr Derbys. Lieber spielen wir doch gegen Zorneding II und Hohenlinden als gegen Daglfing oder Srbija.“

Eine Liga „künstlich“ zu halten, sprich mit auswärtigen Spielern, widerspricht laut dem langjährigen Kirchseeoner Knipser der ATSV-DNA. „Dann lieber in der Klasse kicken, die wir vom eigenen Potenzial her drauf haben.“ Doch das ist nun auch mit einem Umbruch verbunden. Denn Günther Lehner ist als Trainer (berufsbedingt) Geschichte. Nun hat Dimitris Georgakopoulos in der Coachingzone das Sagen. Er kennt die Kreisklasse 6 (München) noch aus seiner Egmatinger Zeit. Seine Herangehensweise im Training stoße bei den Spielern auf vollste Zufriedenheit, wie Danny Hahne versichert.

Und der muss es ja wissen. Denn neben seiner Funktionärstätigkeit juckt es den 35-Jährigen wieder derart im Füßchen, dass er sich an einer Rückkehr in die erste Mannschaft versucht. „Ich traue es mir zu“, sagt der Goalgetter. Schließlich seien das Tempo in der Kreisklasse und Kreisliga sehr verschieden. Dass er seinen Torriecher nicht verloren hat – 41 Treffer in der vergangenen Saison für die ATSV-Zweite – käme für den Neuanfang gerade recht. Fünf A-Jugendspieler gilt es dabei in den Kirchseeoner Kader zu integrieren. Was angesichts der Ausgangslage nicht schwerfallen sollte. „Jahrelang wurde nur gegen den Abstieg gespielt. Da könnte es befreiend wirken, den Druck ablegen zu können. Und es war ja nicht gerade so, dass wir in der Kreisliga abgeschlachtet worden wären. Der Abstieg war ja knapp“, so Hahne.

Der frische Wind, der mit dem neuen Trainer Dimitris Georgakopoulos in Kirchseeons Kabine Einzug gehalten hat, sei ganz nach dem Geschmack der Abteilungsleitung, versichert der Sportliche Leiter. Auch wenn sich Georgakopoulos, wie einige Spieler, im Laufe der Vorbereitung zum (Heimat-) Urlaub abgemeldet hat. „Das war aber mit uns vorab abgestimmt“, betont Danny Hahne. Noch bevor es um Punkte geht, werde „Dimitri“ das Heft wieder in die Hand nehmen.