Neu-Bezirksligist Schirmitz: Kontinuität & zwei Wermutstropfen

In ihrem dritten Kreisliga-Jahr ist der SpVgg Schirmitz die Rückkehr in die Bezirksliga gelungen. Als Meister der Kreisliga Nord – man leistete sich nur drei Saisonniederlagen – dürfen die Weidener Vorstädter wieder in der Riege der Nord-Bezirksligisten begrüßt werden. Schon von 2016 bis 2022 spielte man durchgehend auf Bezirksebene. Und natürlich stecken die Verantwortlichen längst in der Kaderplanung für die neue Saison. Diese nimmt konkrete Formen an.

Das Hauptaugenmerk liegt bei der Personalplanung auf den aktuellen Leistungsträgern. Spieler wie Kapitän Benedikt Kormann und Torjäger Florian Krapf halten dem Verein nun schon seit mehreren, teils auch turbulenten Jahren die Treue. „Wir sind sehr dankbar und auch ein bisschen stolz, dass wir Spieler dieses Formats so lange in Schirmitz halten können. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht ausruhen und müssen unseren Spielern Saison für Saison die Rahmenbedingungen schaffen, die sie sich durch ihre sportlichen Leistungen und auch durch ihr Verhalten neben dem Platz verdient haben“, teilt der Schirmitzer Abteilungsleiter Jakob Lukas mit.



Mit Kormann bleibt ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft weiter erhalten. Auch Torjäger Krapf wird für die SpVgg in der Bezirksliga auf Torejagd gehen. Insgesamt wird es keinen großen Umbruch geben. Stattdessen setzen die Nordoberpfälzer auf Kontinuität und schenken der Meistermannschaft das Vertrauen. Andersherum wollen sich alle Spieler der Herausforderung Bezirksliga stellen. „Das Trainerteam und ich sind schon lange in Gesprächen mit unseren Spielern. Wichtig sind aber auch die Kabinengespräche der Jungs untereinander, die oft den entscheidenden Impuls geben. Das zeigt mir, dass wir eine intakte und hungrige Mannschaft haben“, erklärt Lukas. Trainer Fabian Hirmer und sein gleichberechtigter Partner Markus Peetz hatten ohnehin schon im Januar für ein weiteres Jahr zugesagt.



Einen personellen Wermutstropfen gibt es aber doch. Mit Felix Sommer und Sebastian Gmeiner werden zwei Stammspieler aus familiären Gründen kürzertreten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die beiden in der neuen Saison zur Verfügung stehen werden. Natürlich möchte sich die SpVgg Schirmitz auch sinnvoll verstärken für die Herausforderung Bezirksliga. Mit potenziellen Neuzugängen sind die Verantwortlichen noch in Gesprächen. „Wir sind zuversichtlich, bald Vollzug melden zu können“, gibt der Abteilungsleiter einen kleinen Vorgeschmack.