Neu beim FC Auggen: Ein Heimkehrer und ein Ex-Nationalspieler

Am Samstag beginnt für den FC Auggen die Spielzeit 2025/26 mit dem ersten Pflichtspiel: Elf Wochen nach der unglücklichen und schmerzhaften Niederlage im südbadischen Pokalfinale gegen den Bahlinger SC (3:5 nach Elfmeterschießen) geht es in der ersten Pokalrunde zum Landesligisten SV Sinzheim. Was ist dem FC Auggen nach der Verbandsliga-Vizemeisterschaft und dem knapp verpassten Aufstieg in die Oberliga (2023/24) sowie dem Einzug ins Pokalfinale (2024/25) in der kommenden Saison zuzutrauen? "Ich habe keine Lust mehr, Zweiter zu werden. Ich will etwas gewinnen", sagt der ehrgeizige Innenverteidiger Moritz Walther bei der Mannschaftsvorstellung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.