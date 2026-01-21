Neu aufgestellt für die Rückrunde

Ganz offiziell stellen wir euch noch das neue Trainerteam unserer ersten Männermannschaft vor. Zur Rückrunde hat unser Trainer Marius Matejka völlig überraschend aus familiären Gründen den Job ersteinmal an die Kabinentür gehangen. Wir wünschen ihm an dieser Stelle viel Erfolg, sagen DANKE und freuen uns auf ein Wiedersehen!!! Umso schöner ist es, dass als Nachfolger zumindest bis zur Sommerpause drei Uborner Urgesteine einspringen. "Basti" Bergner und Jens Wolter sitzen als Coaches der Ersten und Zweiten schon länger auf der Trainerbank, neu dazu kommt Jens Ölsner, der allerdings auch zur Uborner Grundausstattung gehört. Bei den alten Herren sorgt er für viele Tore und als Trainer machte er sich vereinsübergreifend auch schon einen Namen. Wir wünschen den dreien viel Erfolg. Die ersten Lorbeeren konnten sie bereits zur Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft ernten.

