Neu aufgestellt Wald übernimmt den SV RW Leimsfeld, Richhardt kommt, Biskamp rückt auf von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV RW Leimsfeld

Beim SV Rot-Weiß Leimsfeld sind die Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Verein aus der Kreisliga A2 Schwalm-Eder hat in seinen sozialen Medien mehrere Personalentscheidungen bekanntgegeben, die sowohl die Mannschaft als auch die sportliche Führung betreffen. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga B2 und dem Aufstieg in die A-Klasse sortieren sich die Rot-Weißen damit auf zentralen Positionen neu.

Die Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt künftig Christoff Wald. Für den Verein ist es die Rückkehr eines vertrauten Gesichts: Wald kennt den SV Leimsfeld seit vielen Jahren und gilt im Umfeld als jemand, der eine enge Verbindung zum Klub besitzt. Der Verein hebt vor allem seine Leidenschaft, seine Einsatzbereitschaft und seine Identifikation mit Rot-Weiß hervor. Verstärkung mit Erfahrung Unterstützt wird Wald künftig von Kevin Richhardt, der als spielender Co-Trainer nach Leimsfeld kommt. Richhardt wechselt von der SpVgg Zella/Loshausen II ins Moorstadion und bringt nach Vereinsangaben Erfahrung aus der Kreisoberliga mit. Damit soll er nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Der SV Leimsfeld verspricht sich von ihm sportliche Qualität, Erfahrung und Persönlichkeit.

Eine weitere Veränderung betrifft die sportliche Leitung. Tobias Biskamp, der die Mannschaft seit ihrer Eigenständigkeit trainiert hatte, soll nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung das Amt des sportlichen Leiters übernehmen. Bis dahin wird er die Aufgabe kommissarisch ausüben. Biskamp folgt auf Alexander Theys, der das Amt nach mehr als zehn Jahren zur Verfügung stellt. Meistertrainer übernimmt neue Rolle Biskamp hinterlässt als Trainer deutliche Spuren. In den vergangenen zwei Jahren baute er nach Vereinsangaben eine starke Mannschaft auf, die nicht nur den Titel in der Kreisliga B2 gewann, sondern auch durch leidenschaftlichen Fußball Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte. Als Meistertrainer wird Biskamp damit einen festen Platz in der Vereinschronik einnehmen. Seine neue Rolle im sportlichen Bereich versteht der Verein als logischen nächsten Schritt: Biskamp verfüge über gute Kontakte, arbeite engagiert und könne mit seiner Art weiterhin großen Einfluss auf die Entwicklung des SV Leimsfeld nehmen.