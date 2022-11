Neu angesetzt: Spiel des 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln findet statt Regionalliga West: Die am 10. September kurzfristig abgesagte Regionalliga-Partie des 1. FC Bocholt gegen Fortuna Köln wird neu angesetzt.

Am 10. September hätte der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West eigentlich gegen den SC Fortuna Köln spielen sollen. Da es zuvor jedoch heftig geregnet hatte, ließ die Stadt Bocholt, als Eigentümer des Platzes, selbigen sperren. Um diesen Prozess war es zu Unstimmigkeiten gekommen, sodass nun das Sportgericht entscheiden musste. Wohl am 17. Dezember wird die Partie neu angesetzt.

Am Mittwochabend tagte das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes in der Causa der kurzfristigen Absage der Regionalliga-West-Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln am 10. September (wir berichteten). Starker Regen machte den Platz aus Sicht der Stadt, die der Eigentümer der Sportanlage ist, eine Durchführung der Begegnung unmöglich ohne den Zustand des Rasens massiv zu verschlechtern. Fortuna Köln, die die lange Anreise schon absolviert hatten, war mit kurzfristigen Entscheidung der Absage nicht einverstanden und klagte vor dem Verbandssportgericht.

Sechs Vereinsvertreter der Fortuna und ein Anwalt waren zum Verhandlungstermin am Mittwochabend nach Duisburg gereist. Aus Bocholt machten sich nur Präsident Ludger Triphaus und Präsidiumsmitglied Christopher Schorch auf den Weg. Nach gut anderthalb Stunden Sitzung zog die Fortuna ihren Antrag schließlich zurück. Die Folge: Das Spiel wird neu angesetzt. "Wir sind glücklich, dass das Spiel nun sportlich ausgetragen wird. Wir waren uns sicher, dass wir im Recht sind und an dem Tag alles fristgerecht gelaufen ist. Deshalb sind wir auch nur zu zweit angereist", teilte FCB-Pressesprecher Benjamin Kappelhoff dem Bocholter-Borkener Volksblatt mit. Trainer Marcus John ergänzte: "Ich freue mich natürlich. Ehrlich gesagt habe ich aber auch nichts anderes erwartet. Allerdings habe ich mich gewundert, dass es sich so lange hingezogen hat."