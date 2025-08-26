Neu an der Spitze: Schwaig-Stürmer Raffael Ascher

Aufgrund der englischen Woche wechselte Sportfreunde-Coach Christian „Wiggerl“ Donbeck dreimal. Daniel Gaedke, Tim Schels und Matthias Leiber kamen für Kapitän Tobi Jell, Noah Brill und James Timbana in die Partie.

Schwaig – Noch nie hat der FC Schwaig gegen den alten Rivalen TuS Geretsried verloren. Das änderte sich auch gestern nicht. Beim Mitaufsteiger aus der Landesliga kamen die Sportfreunde am Dienstagabend zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Nach zwei verlorenen Punkten gegen Heimstetten hatte Donbeck gefordert, wieder einen Dreier zu landen. Und der Plan schien zunächst aufzugehen. Denn prinzipiell kamen die Gäste ganz gut rein ins Match. Bereits nach vier Minuten bediente Schels den Kollegen Gaedke. Letzterer passte zu Vincent Sommer. Der aber scheiterte an TuS-Keeper Cedomir Radic. Noch gefährlicher wurde es in der zwölften Minute. Wieder passte Schels zu Neuzugang Gaedke. Nun war der Keeper schon geschlagen, doch ein Verteidiger der Geretsrieder rutsche dazwischen, und der Ball ging am Tor vorbei.

Nur weitere fünf Minuten später versuchte der emsige Schels sein Glück mit Leon Roth. Dieser ging alleine aufs Tor zu, und erneut flog der Ball nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Die einzige halbwegs nennenswerte Chance der Gastgeber vergab in der 20. Minute Srdan Ivkovic. Sein Ball strich über das FCS-Tor.

Nach der Trinkpause aber schlugen die Hausherren aus dem Nichts zu. In der 27. Minute erreichte ein langer Ball erneut Ivkovic, der aus etwa fünf Metern und abseitsverdächtiger Position zur etwas überraschenden 1:0-Führung von Geretsried traf.

FCS beweist wieder Moral

Danach war bei Schwaig kurzzeitig ein Bruch im Spiel. Doch in der 36. Minute zeigte sich wieder die Top-Moral der Schwaiger, die sich von einem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Raffi Ascher erzielte am Fünfereck mit dem 1:1 sein sechstes Saisontor und darf sich daher wieder Bayernliga-Toptorjäger nennen. So ging es mit einem schmeichelhaften 1:1, aus Sicht der Gastgeber, in die Kabine.

Anderes Bild dann nach dem Wechsel. Geretsried agierte nun wesentlich entschlossener. Erneut Ivkovic war es, der an der Strafraumkante einmal links und einmal rechts antäuschte, sich stark durchsetzte, aber in FCS-Keeper Maximilian Huber diesmal seinen Meister fand. Der fischte den Ball gerade noch so aus dem rechten Eck heraus.

Radic wird zu TuS-Lebensretter

Das identische Duell in der 54. Minute: Diesmal zog Ivkovic aus etwa zwölf Metern ab, aber kam erneut nicht an Huber vorbei, der den Gästen in dieser Phase den Punkt rettete. Schwaig steigerte sich in der Schlussviertelstunde wieder. In der 77. Minute legte Gaedke mit dem Rücken zum Tor schön ab für Schels. Dessen Schuss aber konnte ein Geretsrieder gerade noch abblocken.

Die beste Chance auf den Siegtreffer bot sich neun Minuten vor dem Ende Sommer für die Sportfreunde. Er hatte flach und platziert abgezogen. Im letzten Moment lenkte TuS-Schlussmann Radic den Ball noch an den Außenpfosten.

Auch die letzte Gelegenheit hatte Schwaig: Der eingewechselte Robert Rohrhirsch versuchte es aus der Drehung, Radic parierte aber auch diesen Ball.

Pfosten verhindert den Auswärtssieg

Mit nun elf Punkten belegt Aufsteiger Schwaig Rang fünf der Bayernliga Süd, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Kirchanschöring. Schon am kommenden Freitag ist das Donbeck-Team erneut gefordert. Um 18 Uhr ist der FCS beim punktgleichen FC Gundelfingen zu Gast.