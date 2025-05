Die Frauen von Union Nettetal spielen um den Aufstieg in die Niederrheinliga. – Foto: Norbert Jurczyk

Nettetals Frauen kämpfen um Aufstieg in die Niederrheinliga Für die Frauen-Abteilung wäre es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Dem Aufstieg stehen allerdings noch zwei Entscheidungsspiele im Weg.

Die Saison für die Fußballerinnen des SC Union Nettetal geht in die Verlängerung und könnte dabei mit dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte enden. Nach Platz drei in der regulären Spielzeit der Landesliga folgen nun für die Mannschaft von Trainer Björn Hansen-Sackey zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Niederrheinliga gegen SC Bayer 05 Uerdingen.

Morgen, 19:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SC Bayer 05 Uerdingen B. Uerdingen 19:30 PUSH Das erste Relegationsspiel gegen SC Bayer 05 Uerdingen findet am Mittwoch (28. Mai) um 19.30 Uhr in Nettetal statt. Das Rückspiel folgt dann bereits am Sonntag (1. Juni) am Löschenhofweg in Uerdingen. Anstoß hier ist um 15 Uhr.

„Einen Favoriten in diesem Spiel gibt es nicht. Die Chancen stehen 50:50“, sagt Stefan Terporten, Sportlicher Leiter der Frauenmannschaft. In der Liga lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten zweiten Aufstiegsplatz. Als Tabellenerster mit 56 Punkten hat TSV Urdenbach diesen bereits sicher. Da Nettetal und Uerdingen die Saison nun punktgleich mit 55 Zählern beendeten, stehen nun zwei Entscheidungsspiele an, um den zweiten Aufsteiger in die Niederrheinliga zu ermitteln. Paarung verspricht Spannung