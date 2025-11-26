Nettetals Frauen gehen mit neuem Trainer in den Abstiegskampf

Sportlich wartet auf Nettetal eine anspruchsvolle Phase. Unter dem neuen Trainer stehen vor der Winterpause gleich drei Auswärtsspiele an. Das erste findet am 30. November beim SV Budberg statt, gefolgt von den Partien in Walbeck. Erst nach der Winterpause, am 1. März 2026, wird Peters erstmals ein Heimspiel coachen – dann gegen Tusa Düsseldorf.

Für den 54-Jährigen ist der Neuanfang nicht nur eine sportliche Aufgabe, sondern auch persönliche Herausforderung. Beim TuRa Brüggen kannte er über die Jahre fast jeden im Verein, viele Spielerinnen und Spieler hatte er selbst ausgebildet. Nun beginnt er bei Union Nettetal ohne gewachsene Bindungen: „Ich kannte vorher eigentlich niemanden – außer Viola.“ Genau das habe ihn gereizt: ein Neuanfang ohne Vorurteile, ohne Erwartungen aus der Vergangenheit. „Ich gehe jetzt ganz befreit hin und baue einfach von vorne neu auf“, sagt er und fügt an: „Und ich muss ehrlich sagen: Ich habe richtig Spaß daran.“

Der Trainer zeigt sich überzeugt, dass das Potenzial der Mannschaft größer ist als die aktuelle Platzierung. „Da steckt mehr drin.“ Nun liegt es an ihm und seinem Team, das auch auf dem Platz sichtbar zu machen.