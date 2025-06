Nettetal wütet weiter gegen den Verband und legt Einspruch ein

Am Mittwoch hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Staffeleinteilung auf Verbandsebene bekanntgegeben. Union Nettetal ist dort als Oberliga-Absteiger nun der Landesliga Gruppe 1 zugeordnet. Im Verein möchte man diesen Status allerdings weiterhin nicht hinnehmen – und kämpft um den Verbleib in der Oberliga. Entsprechend hat der Verein gegen die Einteilung der Spielklassen nun Einspruch beim FVN eingelegt.

Der Insolvenzverwalter des KFC segnete letztendlich jedoch ein Papier der Initiative Freunde und Förderer des KFC Uerdingen (FuF) ab, was Uerdingen ermöglicht, in der kommenden Saison inder Oberliga zu starten – zum Nachteil für Union Nettetal. Im Hintergrund besteht zwar noch der alte Vorstand, als designierte Planungsgruppe für die kommende Saison agieren derzeit jedoch Freunde und Förderer des KFC – in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter, der auch für den Verband Ansprechpartner ist. Es fehlt allerdings offiziell noch eine Entscheidung aus der Gläubigerversammlung, welches Fortführungskonzept nun umgesetzt werden soll – jenes vom Vorstand oder von der Opposition FuF. Auch eine Mitgliederversammlung dazu konnte bislang nicht umgesetzt werden.

Für den Abteilungsleiter Dirk Riether ist die Oberliga-Zugehörigkeit des KFC Uerdingen weiterhin ein Dorn im Auge. „Wie kann ein Verein offiziell durch einen Freundes- und Förderverein vertreten werden?“, so Riether. Für ihn ist der KFC Uerdingen „handlungsunfähig und steht vor einer Neugründung. Warum macht der Verband dieses Spielchen mit?“