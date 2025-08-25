Neuauflage im Niederrheinpokal. – Foto: Arno Wirths

Nettetal will ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg In der zweiten Runde des Niederrheinpokals kommt es zum Wiedersehen zwischen Nettetal und dem MSV Duisburg. Zunächst freute sich jedoch der ASV Süchteln über das Los. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 MSV Duisburg Nettetal

Die Auslosung der zweiten Runde des Niederrheinpokals führte zu einiger Verwirrung. Denn zunächst machte die Runde, dass der MSV Duisburg auf den Landesligisten ASV Süchteln treffen würde. Das kuriose: Genau jenen Gegner hatte sich MSV-Trainer Dietmar Hirsch am Mittwochabend nach dem Sieg gegen Victoria Mennrath (7:0) gewünscht. Schließlich wuchs Hirsch in Süchteln auf. Eine irre Geschichte also, zumindest wirkte es zunächst so.

Verwirrung in der Auslosung Schnell lag auch eine Aussage von Hirsch bei „Reviersport“ zum Gegner Süchteln vor. „Das ist großartig. Das ist mein Heimatverein. Sie haben die zweite Runde erreicht und spielen nun gegen uns. Das ist schon klasse“, so Hirsch. Auch beim ASV Süchteln dürfte man sich über das bevorstehende Spiel gefreut haben. Nur: Der MSV Duisburg war gar nicht als Gegner für Süchteln gelost worden.

Der Hintergrund: Der Auslosungs-Livestream des Fußballverbands Niederrhein bracht just in dem Moment für einige Sekunden ab, als das Los des MSV Duisburg gezogen wurde. Und so interpretierten einige Medien, dass sich daraus die Paarung Süchteln gegen Duisburg ergeben hätte. Tatsächlich trifft Süchteln aber auf die SpVg Schonnebeck – was in der unterbrochenen Übertragung niemand mitbekam. Und der MSV Duisburg spielt gegen Union Nettetal. Zwischen beiden Teams ist es ein Wiedersehen. Denn Duisburg und Nettetal bestritten bereits das Halbfinale im Niederrheinpokal der Vorsaison. Im Wedaustadion kassierte Nettetal vor 10.745 Zuschauern zwar eine 0:7-Niederlage, allerdings stand das Erlebnis für den Amateurverein im Vordergrund. Der Halbfinaleinzug war damals der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Kulisse in der großen Arena des MSV der Bonus obendrauf.