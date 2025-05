Nettetal verspielt vorzeitige Aufstiegsparty erneut, Kempen verkürzt

Der 31. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist gespielt, große Vorentscheidungen blieben dabei allerdings aus. Während Titelanwärter SC Union Nettetal II im Derby-Topspiel gegen den TSV Kaldenkirchen das Nachsehen hatte, verkürzt Verfolger SV Thomasstadt Kempen durch einen ungefährdeten Heimsieg gegen VSF Amern II den Rückstand. Im Tabellenkeller sammelten derweil TIV Nettetal und der SC Niederkürchten in den jeweiligen Kellerduellen Big-Points. Tabellenschlusslicht TSV Boisheim verliert hingegen erneut und ist folglich so gut wie abgestiegen.

Die Blau-Weißen legten dabei nach einer knappen halben Stunde Spielzeit mit dem Toreschießen los: Zunächst verwandelte Kevin Kleier einen Foulelfmeter zur Führung des TSV, anschließend erhöhten Tom Büsen und Top-Torjäger Steffen Eichler noch vor der Pause auf 3:0. Damit war die Vorentscheidung bereits nach 45 Minuten gefallen. Die Gäste, die mit dem Siegesdruck offensichtlich nicht zurecht kamen, hatten im ersten Durchgang nahezu nichts entgegenzusetzen. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte dann Dustin Kahlen zugunsten der Unioner auf 1:3, der zweite Tagestreffer von TSV-Stürmer Eichler bedeutete dann aber die endgültige Entscheidung. Daran änderte auch der Treffer von Netteal-Akteur Archil Ismail in der Nachspielzeit nichts mehr. Durch die Niederlage verspielen die Gäste zum wiederholten Mal die Gelegenheit, den vorzeitigen Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen. Stattdessen bleibt der TSV durch den Heimdreier weiterhin in Reichweite zu den Aufstiegsrängen.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber TSV Kaldenkirchen und Spitzenreiter SC Union Nettetal II trafen nicht nur zwei der stärksten Mannschaften der Liga aufeinander, zugleich bedeutete das Duell die Begegnung zweier Lokalrivalen, für die es jeweils um einiges ging. Während die Hausherren mit einem Heimdreier weiterhin an Aufstiegskonkurrent SV Thomasstadt Kempen dranbleiben wollten, konnten sich die Blau-Gelben Kontrahenten mit einem Auswärtssieg den vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga sichern. Nach einer bockstarken ersten Halbzeit und einer insgesamt soliden Vorstellung waren es schlussendlich die Grenzler, die sich mit einem 4:2-Erfolg die drei Punkte sicherten.

Während Pinto per Doppelschlag zum Hattrick vollendete, traf auch Herrmann ein zweites Mal und brachte die Gäste folglich mit 5:1 auf die Siegerstraße. Der Treffer von VfR-Akteur Simon Gerdts im Anschluss blieb dann lediglich Ergebniskosmetik. Zwar wurde Hellas-Akteur Viktor Stoppel in der Schlussphase noch mit glattroter Karte des Feldes verwiesen, dennoch war die Begegnung gegen die Grün-Weißen aus Sicht der Gäste ein voller Erfolg. Denn durch den Auswärtsdreier springen diese fünf Punkte vor die Abstiegsplätze und können den Klassenerhalt dementsprechend bereits am kommende Spieltag klarmachen. Fischeln dagegen verbleibt mit 34 Punkten einzig einen Zäher vor der Grauzone.

Jedoch war es der Gastgeber, der zunächst den besseren Start erwischte: Mittelfeld-Stratege Florian Funk sorgte nach nur drei Minuten für das frühe 1:0 des VfR. Doch die Blau-Weißen Gäste antworteten prompt: Romano Sven Herrmann und Sturmpartner Lorenzo Pinto drehten binnen vier Minuten in der Anfangsphase die Begegnung und sorgten für die 2:1-Pausenführung des FC Hellas. Und damit noch nicht genug: Auch in Durchgang zwei waren es die beiden Offensiv-Akteure, die das Spiel zugunsten der Blau-Weißen entschieden.

Doch in Durchgang zwei wendete sich dann das Blatt zugunsten der Gäste: Der zur Pause eingewechselte Steffen Schubert und Doppeltorschütze Rudi Ismail drehten die Partie und schossen den SV schlussendlich zum Auswärtsdreier. Durch diesen gewinnt der Bezirksliga-Absteiger, nach dem 3:0-Hinspielerfolg, auch das Rückspiel und verteidigt den neunten Tabellenplatz. Für Aufsteiger Boisheim wird das Licht im Tabellenkeller hingegen immer dunkler, bereits am kommenden Wochenende könnte der direkte Wieder-Abstieg endgültig besiegelt sein.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn gelang den Hausherren aus Krefeld zwar noch der Anschlusstreffer, dieser reichte schlussendlich aber nicht aus, da der eingewechselte Jeremy Wilmsmeyer mit seinem Tor zum 3:1 in der Nachspielzeit den Deckel drauf setzte. Wie wichtig dieser Auswärtsdreier für den TIV ist, zeigt sich in der Tabelle, schließlich verkürzen die Nettetaler ihren Rückstand auf das rettende Ufer auf einen Zähler. Weniger hoffnungsvoll ist dagegen die Lage beim KTSV, denn mit nun sieben Punkten Rückstand auf die Nicht-Asbtiegsränge bei noch drei zu verbleibenden Spielen ist der Klassenverbleib zu gut wie verspielt.

Der Abstiegs-Kracher des Spieltags stieg währenddessen in Krefeld, als sich mit Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld und Tabellennachbar TIV Nettetal zwei unmittelbare Kontrahenten im Abstiegskampf gegenüberstanden. Das bessere Ende fanden am Ende die Gäste, die, nach der 1:1-Punkteteilung im Hinspiel, mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten. Nachdem der TIV zunächst durch einen Foulelfmeter von Mustafa Toker in Führung ging, baute Kapitän Kasim Bünyamin Balci diese nur wenige Minuten darauf auf 2:0 aus. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In Unterzahl spielte es sich dann wesentlich schwerer für den Gastgeber, der nur eine Minute nach dem Platzverweis durch Anrath-Verteidiger Robin Wosiek den Ausgleich hinnehmen musste. Doch trotz Unterzahl gelang es dem Bezirksliga-Absteiger, durch Stürmer Jens Seyferth den Siegtreffer zu erzielen und doch noch drei Zähler einzutüten. Durch diesen Erfolg egalisiert Schiefbahn den Rückstand zum Konkurrenten und zieht mit den 07ern gleich. Während die Hausherren auf dem siebten Rang verbleiben, verliert die Viktoria Platz fünf an den SSV Strümp.

Auch im Parallelspiel zwischen Gastgeber SC Schiefbahn und dem SC Viktoria 07 Anrath kam es zum Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn, allerdings am anderen Ende der Tabelle. Während die Hausherren mit drei Zählern Rückstand auf den Kontrahenten als Tabellensiebter in den Spieltag gingen, stand die Viktoria auf dem fünften Rang des Tableaus. Nachdem die ersten 45 Minuten ereignisarm verblieben, folgte ein wesentlich spektakulärerer zweiter Durchgang: Zunächst war es Philipp Undi, der die Rot-Weißen Hausherren mit 1:0 in Führung schoss, ehe nur knappe zehn Minuten darauf Abwehrmann Liam Nicholls mit gelb-roter Karte des Feldes verwiesen wurde.

Weil in der zweiten Hälfte kein weiterer Torerfolg hinzukam, blieb es am Ende bei der Punkteteilung, wodurch die Gäste aus Hüls auch im 14. Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben. Diese Bilanz bedeutet in der Rückrundentabelle Rang zwei, einzig Aufstiegsanwärter SV Thomasstadt Kempen schnitt besser ab, auf den der HSV am kommenden Donnerstag trifft. Aber auch der TSV spielt eine ansehnliche Rückserie: Das Remis gegen Hüls bedeutet bereits das zehnte unbesiegte Spiel nach der Winterpause, wodurch die Schwarz-Gelben den achten Tabellenplatz verteidigen.

Mit dem TSV Meerbusch III und Bezirksliga-Absteiger Hülser SV standen sich zeitgleich zwei der formstärksten Mannschaften der Liga in Meerbusch gegenüber. Während im Hinspiel der HSV die Oberhand behielt und mit 2:0 gewann, trennten sich die beiden Kontrahenten am Wochenende 1:1-Unentschieden. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die durch Mittelfeldmann Nils Alexander Andriessen nach nur zehn Minuten in Führung gingen, allerdings antworteten die Hülser noch vor der Pause: Durch ein Eigentor von Niclas Derks gelang den Grün-Weißen der Ausgleichstreffer.

Ebenfalls in einer herausragenden Verfassung befindet sich Abstiegskandidat SC Niederkrüchten, der vor dem Wochenende in sechs Duellen in Folge ungeschlagen blieb. Dies sollte sich auch am 31. Spieltag nicht ändern, denn gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Rhenania Hinsbeck fuhren die Blau-Gelben nach abwechslungsreichem Spielerlauf einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg ein. Den wesentlich besseren Start erwischten jedoch die Gäste, die durch einen Doppelschlag von Top-Torjäger Linus Kunze zur Halbzeit mit 2:0 in Führung lagen. Doch in Durchgang zwei schlossen die Gäste zunächst durch Abwehrchef Tim Peters auf, bevor eine denkwürdige Schlussphase folgte: Nachdem Gäste-Stürmer Jochen Höfler zum Ausgleich traf, erzielte Hinsbeck-Joker Lukas Raddatz zwei Minuten vor dem Spielende die vermeintliche Vorentscheidung.

Doch die Krüchtener gaben sich nicht auf und kamen durch Kai Schmidt in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich, ehe Andreas Jans das unmögliche möglich machte und die Gäste in der siebten Minute der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter zum Sieg schoss. Durch diesen verbuchen die Krüchtener nicht nur das siebte ungeschlagene Spiel in Serie, sondern zugleich einen immens wichtigen Auswärtsdreier, durch welchen der SC auf den elften Tabellenplatz vorrückt und an Hinsbeck vorbeizieht. Während die Blau-Gelben somit zwei Punkte vor der Grauzone stehen, steckt die Rhenania mit 33 Punkten mitten drin im Abstiegskampf und steht punktgleich mit einem Relegationsrang auf Platz 13.

Thomasstadt feiert ungefährdeten Kantersieg, Strümp beendet Sieglos-Serie