Nettetal verpflichtet Spieler aus der Regionalliga

Reo Yoshida wechselt von der Regionalliga in die Landesliga. – Foto: Marcel Eichholz / Patrik Otte

Der SC Union Nettetal hat sich kurz vor dem Rückrundenstart noch einmal verstärkt und mit Reo Yoshida einen Spieler aus der Regionalliga West verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom SSVg Velbert und bleibt damit dem Fußball am Niederrhein erhalten. Yoshida ist flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielen. In der Vorsaison gehörte er zu den prägenden Akteuren der Velberter Mannschaft und hatte mit 32 Einsätzen in der Oberliga maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg. Er zählte zu den Leistungsträgern der Mannschaft.