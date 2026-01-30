Nettetal verpflichtet Spieler aus der Regionalliga

Der SC Union Nettetal hat sich kurz vor dem Rückrundenstart noch einmal verstärkt und mit Reo Yoshida einen Spieler aus der Regionalliga West verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom SSVg Velbert und bleibt damit dem Fußball am Niederrhein erhalten. Yoshida ist flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn spielen. In der Vorsaison gehörte er zu den prägenden Akteuren der Velberter Mannschaft und hatte mit 32 Einsätzen in der Oberliga maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg. Er zählte zu den Leistungsträgern der Mannschaft.
Yoshida spielte bereits in der Saison 2023/24 unter Kemal Kuc in der Landesliga beim 1. FC Viersen. Er absolvierte damals 36 Partien. Dass Union Nettetal nun einen Spieler aus der Regionalliga verpflichtet hat, ist ein Fingerzeig für die sportlichen Ambitionen des Vereins.
Der Sportlicher Leiter Nico Zitzen zeigt sich entsprechend zufrieden mit dem Transfer: „Wir freuen uns, dass wir nochmal kurz vor dem Rückrundenauftakt einen Topspieler mit Reo Yoshida verpflichten konnten. Reo hatte zahlreiche Angebote aus der Oberliga. Dass er den Weg zu uns findet, liegt sicherlich auch an der Verbindung zu Kemal Kuc. Wir haben den Zuschlag erhalten, weil Reo sich direkt bei uns wohlgefühlt hat. Reo wird uns neue Qualitäten in die Mannschaft bringen, die uns sicherlich helfen werden.“
Der Neuzugang soll dem Team zusätzliche Dynamik und Stabilität verleihen und eine wichtige Rolle in der weiteren Saison spielen.