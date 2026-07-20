Nettetal verliert Härtetest der Vorbereitung gegen Beeck Der FC Wegberg-Beeck hat einen Härtetest in der Vorbereitung gegen Union Nettetal mit 3:1 gewonnen. Beide Trainer nutzten die Partie vor allem, um personelle Konstellationen zu testen. Warum Nettetals Coach Kemal Kuc trotz der Niederlage ein gutes Fazit. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Beeck gewinnt gegen Nettetal. – Foto: Michael Schnieders

Fünf Wochen vor Saisonstart hat der FC Wegberg-Beeck am Freitagabend einen Härtetest der Vorbereitung gegen Union Nettetal mit 3:1 gewonnen. Für beide Trainer stand die Partie aber vor allem im Zeichen, verschiedene personelle Konstellationen zu testen und möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben.

Die Gastgeber aus der Mittelrheinliga erwischten den besseren Start. Nach zehn Minuten brachte Lukas Stradza die Mannschaft von Trainer Danny Fäuster in Führung. Ex-Nettetaler Miguel Bügler hatte den Treffer mit einer Hereingabe vorbereitet. Nettetal meldete sich nach einer guten halben Stunde zurück: In der 28. Minute erzielte Abdoulaye Barry nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum das 1:1, indem er den Ball über den Torhüter lupfte. Agaltsev trifft doppelt nach der Pause Nach dem Seitenwechsel wechselte Fäuster nahezu seine komplette Mannschaft durch. Der Beecker Coach nutzte die Begegnung, um allen Spielern Spielpraxis zu verschaffen. Die Gastgeber blieben dennoch spielbestimmend und gingen nach einem Fehlpass der Nettetaler erneut in Führung. Zugang Timo Agaltsev nutzte den Ballgewinn in der 57. Minute zum 2:1. Agaltsev sorgte eine Viertelstunde später dann für die Entscheidung, als er nach einer Hereingabe zum 3:1 einschob.

Auch Nettetals Trainer Kemal Kuc nutzte den Test, um mehreren Spielern die Chance zu geben, sich zu zeigen. Mit Henry Killoran und Barry standen zwei Akteure in der Startelf, die zuletzt noch für die A-Junioren des Vereins aufgelaufen waren. Zudem stand Reo Yoshida nach längerer Verletzungspause erneut in der Anfangsformation. Auch Alessio Hyka, der in der vergangenen Saison beim ASV Süchteln nur auf wenige Einsatzminuten kam, sowie Rückkehrer Leo Stegner, der zuletzt für den SC Kapellen-Erft spielte, standen in der Startelf.