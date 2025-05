Nettetal & Velbert fast abgestiegen, Biemenhorst & Baumberg fast durch

________________

1. FC Kleve punktet gegen ETB SW Essen im Abstiegskampf

>>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Das 0:0 des 1. FC Kleve war ein Erfolg für die Gastgeber im Abstiegskampf, wirft den ETB Schwarz-Weiß Essen im Abstiegskampf aber spürbar zurück. 1. FC Kleve – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:0

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Luca Thuyl, Nermin Badnjevic (61. Juliano Ismanovski), Diwan Duyar (90. Tim Haal), Dario Gerling (75. Pascal Hühner) - Trainer: Umut Akpinar

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Almedin Gusic, Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Guiliano Zimmerling, Kamil Poznanski (64. Sanjin Vrebac), Niko Bosnjak (82. Collin Weihmann), Nico Lucas (78. Felix Geisler), Lukas Korytowski (64. Christopher Stöhr), Umut Yildiz (87. Nabil El-Hany) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 430 ________________ SpVg Schonnebeck lässt gegen 1. FC Monheim nichts anbrennen

>>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Mit einem Doppelpack von Conor Tönnies siegte der Tabellenführer SpVg Schonnebeck mit 4:0 gegen den 1. FC Monheim, der damit weiter auf die Rettung im Abstiegskampf warten muss. SpVg Schonnebeck – 1. FC Monheim 4:0

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch (76. Yannick Geisler), Thorben Kern, Kevin Kehrmann (83. Alpha Kevin Kourouma), Tim Winking, Dacain Baraza, Luca Pinke (69. Tim Kuhlmann), Artur Golubytskij (84. Nico Petritt), Timo Brauer, Robin Andre Brandner (76. Thomas Denker), Conor David Tönnies - Trainer: Dirk Tönnies

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Tim Galleski (60. Aleksandar Bojkovski), Sebastian Spinrath, Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu (80. Mohamed El Mouhouti), Talha Demir (80. Louis Polakowicz), Kaan Karaduman, Merveil Tekadiomona, Kameron Joseph Blaise (74. Dieumerci Kyanga) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 575

Tore: 1:0 Conor David Tönnies (14.), 2:0 Artur Golubytskij (38.), 3:0 Robin Andre Brandner (51.), 4:0 Conor David Tönnies (87.) ________________ SSVg Velbert trifft fünfmal gegen den FC Büderich Fr., 09.05.2025, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert FC Büderich FC Büderich 5 2 Abpfiff + Video >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Schon früh führte die SSVg Velbert gegen den FC Büderich, nicht einmal eine Minute verging. Kurz nach der Pause stand es 3:0, die Büdericher kamen noch zu zwei Treffern, unterlagen am Ende aber 2:5. SSVg Velbert – FC Büderich 5:2

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Reo Yoshida, Max Machtemes, Cellou Diallo (84. Marco De Stefano), Yasin-Cemal Kaya (68. Harumi Goto), Timo Mehlich (87. David Glavas), Jonas Büchte, Robin Hilger (79. Timo Böhm), Andri Buzolli (90. Mohammed Hassouni) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

FC Büderich: Michael Sperling, Marvin Commodore (77. Felix Dannenberg), Ibrahim Kanat, Jimmy Can Atila, Dennis Schreuers (77. Hendrik Kortgödde), Kevin Weggen, Brian Schwechel (65. Roman Wakily), Armin Deljkovic (57. Daud Gergery), Alexander Lipinski, Nozomu Nonaka (70. Mahrab Khan), Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Andri Buzolli (1.), 2:0 Robin Hilger (14.), 3:0 Robin Hilger (46.), 3:1 Jan Niklas Kühling (48.), 4:1 Timo Mehlich (63.), 4:2 Daud Gergery (66.), 5:2 Timo Mehlich (87.) ________________ VfB 03 Hilden mit Heimsieg gegen den Mülheimer FC Fr., 09.05.2025, 19:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 3 1 Abpfiff Keine Punkte im Abstiegskampf gab es für Mülheimer FC beim Sechsten VfB Hilden. Und es gab auch schnell keine echte Hoffnung darauf. Schon nach acht Minuten führte Hilden durch Dominick Wasilewski, in der 23. Minute legte Pascal Weber per Foulelfmeter das 2:0 nach. Zwar verkürzte Serhat Sat nach knapp einer Stundeauf 1:2, doch zehn Minuten später war die Partie dann dank Calvin Mockschan zugunsten des GAstgeber sentschieden. VfB 03 Hilden – Mülheimer FC 97 3:1

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (79. Gabriel-Eromose Imoiseza), Fabio Bachmann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (58. Luis Ortmann) (90. Shuto Utsugi), Calvin Marion Mockschan, Lukas Lier, Pascal Weber (74. Dominik Rodrigues Figueiredo), Dominick Wasilewski - Trainer: Tim Schneider - Trainer: Manuel Schulz

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Serhat Sat, Servet Furkan Aydin, Muhammed-Ali Karkar, Eun-seok Ko (72. Luan Petsch), Cem Sabanci, Harding Mac Stuell Beira (46. Tunahan Yardimci), Amed Öncel, Luis Miguel Hoffart (46. Ahmed-Malik Uzun), Lorik Rama (66. Keisuke Hotta), Oben Robert Molango - Trainer: Bilal Kayaoglu

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 345

Tore: 1:0 Dominick Wasilewski (8.), 2:0 Pascal Weber (23. Foulelfmeter), 2:1 Serhat Sat (57.), 3:1 Calvin Marion Mockschan (67.) ________________ Ratingen 04/19 gibt gegen TVD Velbert Führung aus der Hand

Als Ratingen 04/19 nach 25 Minuten durch Tim Klefisch in Führung ging, schien das Spiel den von vielen erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch der TVD Velbert wollte sich nicht in sein Schicksal fügen und ergriff erfolgreich den vielleicht letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Joshua Kapenda glich nach gut einer Stunde aus, ein Doppelschlag von Alessandro Marino entschied das Spiel dann zugunsten der Gäste, die nun gespannt warten, ob ihnen das im Abstiegskampf noch einmal eine echte Chance einräumt. Ratingen 04/19 – TVD Velbert 1:3

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs (81. Connor Klossek), James Shepard, Mykyta Kildiiarov, Slone Matondo, Emre Demircan, Ali-Can Ilbay (65. Fabio Di Gaetano), Tim Klefisch, Zissis Alexandris, Ilyas Vöpel - Trainer: Peter Radojewski

TVD Velbert: Robin Offhaus, Labinot Kryeziu (79. Kerem-Murat Cigerli), Marvin Brüggehoff, Leif Sören Linnig (87. Alihan Adigüzel), Baran Seker, Arda Terzi, Keita Taguchi, Alessandro Marino, Taira Kayama, Yisoo Kwon, Joshua Kapenda (90. Ferhat Mumcu) - Trainer: Hakan Yalcinkaya

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Tim Klefisch (25.), 1:1 Joshua Kapenda (61.), 1:2 Alessandro Marino (66.), 1:3 Alessandro Marino (82.) ________________ Baumberg vor Rettung - Nettetal vor Abstieg

Robin Hömig, Enes Topal und Baris Sarikaya waren die Helden der Sportfreunde Baumberg im Kellerduell gegen den SC Union Nettetal, der beim amtierenden Meister 1:3 unterlag. Baumberg hat bei noch drei Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den Keller, die Rettung naht! Nettetal ist dagegen so gut wie abgestiegen, der Rückstand beträgt acht Punkte. Das gilt auch für den TVD Velbert. ________________ Hoffnung von Niederwenigern lebt

Die Sportfreunde Niederwenigern erzwangen einen 4:2-Erfolg beim heimstarken SV Sonsbeck, der zunächst führte, dann noch ausglich. Aber nach dem 2:2 von Klaus Keisers (74.) drückten die Hattinger weiter: Moreno Mandel verwandelte den Nachschuss seines verschossenen Elfmeters (77.), dann sicherte Dominik Enz den Auswärtssieg (90.). Die SFN haben vier Punkte weniger als der 1. FC Monheim. ________________ Biemenhorst mit Big Points

Durch Treffer von Iker Prudencio (66.) und Joshua Müller (81.) feierte der SV Biemenhorst einen 3:1-Erfolg beim TSV Meerbusch und steht damit ebenfalls vor dem Klassenerhalt: Die Bocholter müssen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung in den kommenden drei Wochen verteidigen. ________________ St. Tönis bleibt dran

Nach der klaren 0:3-Pleite beim SC St. Tönis hat der VfB Homberg zehn Punkte weniger als die SpVg Schonnebeck, die unabhängig von den anderen Ergebnissen Tabellenführer bleibt. Damit steht für den VfB fest: Homberg bleibt in der Oberliga, während die Kastrati-Elf noch hoffen darf: Hier sind's nämlich nur vier Punkte.

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SV Sonsbeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 18.05.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC St. Tönis 1911/20

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SSVg Velbert

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

So., 18.05.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - TSV Meerbusch

