Nettetal und Süchteln führen die Tabelle an

Der ASV Süchteln bleibt auch im dritten Saisonspiel in der Landesliga weiter auf der Siegerstraße. Diesmal gab es im Heimspiel gegen den FC Remscheid einen knappen 1:0-Erfolg. Es war ein Spiel, das durchaus mehr Tore verdient hätte, denn: beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell mit vielen Offensivaktionen.

Bereits in der ersten Halbzeit gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zu Beginn neutralisierten sich beide Teams zunächst und spielten auf Augenhöhe. Nach gut 35 Minuten vereitelte Süchtelns Torwart Elvedin Kaltak zunächst eine Offensivaktion, als Remscheid den Abschluss eines Konters aufs Tor setzte. Anschließend kombinierten sich die Hausherren über das Mittelfeld nach vorne. Dort schloss Leon Falter ab, der aber in Torwart Maurice Horn seinen Meister fand. Weitere aussichtsreiche Möglichkeiten hatten dann noch Malte Thesenvitz und Leo Rennett.

Im zweiten Durchgang gab es dann einen offenen Schlagabtausch beider Mannschaften, bei den Remscheidern rückte immer wieder Zielspieler Toni Zupo in den Vordergrund. Bei den Süchtelner war es der pfeilschnelle Falter, der sich teilweise tief ins Mittelfeld zurückfallen ließ, die Umschaltmomente dann aber immer wieder schnell machte. Trotz mehrerer Abschlüsse gelang ihm jedoch kein Treffer, denn Remscheid verteidigte mit viel Leidenschaft und bekam im letzten Moment dann doch noch irgendwie ein Bein dazwischen.

In der 66. Minute entschied sich Süchteln-Trainer Volker Hansen für einen Wechsel – mit Folgen, wie sich im späteren Verlauf noch herausstellen sollte. Für Justin Coenen betrat der routinierte Philipp Kremer das Spielfeld und übernahm den Part im linken Mittelfeld. Eine Ecke in der 85. Minute sorgte dann für das Tor des Tages. Maurice Bock brachte den Ball zunächst zentral vors Tor. Im Gewühl scheiterte die ASV-Offensive dann zunächst, ehe Kremer aus dem Rückraum abzog und den Ball im Tor versenkte. Die Führung war sicherlich nicht unverdient, denn die Süchtelner waren in den Minuten zuvor auch offensiv überlegener gewesen. Schlussendlich blieb es dann aber bis zum Ende spannend, weil man offensiv zu wenig aus seinen Möglichkeiten machte. Unter dem Strich war es aber eine Partie auf hohem Niveau, da beide Mannschaften immer wieder spielerische Möglichkeiten suchten.

„Es war ein richtig gutes Landesliga-Spiel. Am Ende hatten wir dann das Quäntchen Glück, was man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Beide Mannschaften haben auf Sieg gespielt und waren gut organisiert“, sagte Trainer Volker Hansen. „Ich freue mich besonders für Philipp Kremer, der schon lange hier ist und immer viel arbeitet“, so Hansen. „Alle haben gut gegen den Ball gearbeitet und haben diszipliniert gespielt. Remscheid war schwer zu verteidigen, weil sie es auch spielerisch immer gut lösen. Wichtig ist, dass man dann eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommt. Genau das haben wir geschafft“, resümierte der Trainer.

