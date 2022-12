Licht am Ende des Tunnels für die Nettetaler Sportvereine. – Foto: Nicole Seidl

Nettetal: So will die Stadt den Sportklubs helfen Wegen steigender Kosten – nicht zuletzt für Strom und Heizung – haben Nettetaler Sportvereine Alarm geschlagen und mehr Zuschüsse von der Stadt gefordert. Dazu gibt es nun Vorschläge, über die der Rat in wenigen Tagen entscheidet.

Der Hilferuf Anfang September war eindringlich: Sieben große Nettetaler Sportvereine wandten sich per Brief an Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und die Parteien in Nettetal. Wenn die Stadt den Vereinen nicht finanziell kräftig unter die Arme greife, drohe ihnen angesichts gestiegener Kosten und nicht zuletzt wegen explodierender Preise für Strom und Heizung finanziell die Puste auszugehen, warnten sie.

Ein Alarmbrief von Klubs, in denen viele Nettetaler aktiv sind und der weder Politik noch Bürgermeister unbeeindruckt ließ. Hilfe wurde zügig in Aussicht gestellt – und in wenigen Tagen dürfte der Stadtrat wohl Geld für Maßnahmen beschließen, die den Klubs helfen sollen. Die Vereine könnten den Aufwand für ihre Sportanlagen „in Anbetracht der aktuellen Kosten- und Mitgliederentwicklung in der derzeitigen Höhe nicht mehr tragen“, hatten sie in ihrem Brandbrief formuliert. Die Stadt müsse daher die Zuschüsse an Vereine mit Außensportanlagen erhöhen. Und wegen der Preisexplosion bei Strom und Gas müsse die Stadt die Kosten für 2022 und 2023 übernehmen sowie die Berechnungsgrundlage anpassen, nach der Zuschüsse dafür bisher gezahlt werden. Die passe nicht mehr, weil wegen der Pandemie der Vereinsbetrieb in den vergangenen Jahren nur eingeschränkt gelaufen sei. Nicht nur Küsters zeigte sich gesprächsbereit, auch die Parteien reagierten und beschlossen, den Klubs zu helfen. Ergebnis: Wenn der Stadtrat Mitte Dezember seine finale Zustimmung gibt, soll die Stadt die für vereinseigene Außensportanlagen inklusive der Umkleide- und Waschräume entstandenen Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Kanal, Abfallbeseitigung, Gewässergebühr und Schornsteinfeger übernehmen. „Soweit die Höhe dieser Kosten von Verbrauchsmengen abhängig ist, zahlt die Stadt Nettetal ab dem Jahr 2023 die jeweils tatsächlich im Vorjahr entstandenen Energiekosten auf Basis der aktuellen Jahresrechnung des Vorjahres“, heißt es in dem Beschlussvorschlag, den der Rat noch absegnen muss. Zudem soll die Platzpauschale ab 2023 von 9050 Euro auf 10.000 Euro bzw. von 3050 Euro auf 3500 Euro erhöht werden. Der Unterhaltungszuschuss für Platzwartwohnungen soll auf 3500 Euro steigen. Insgesamt steigen die Zuschüsse für die Sportanlagen damit ab 2023 von 125.550 Euro auf 138.500 Euro, hat die Verwaltung ausgerechnet. Das Entgegenkommen von Stadt und Politik war auch mit einem Appel an die Klubs verbunden, selbst nach Wegen zum Energiesparen zu suchen. Der TSV Kaldenkirchen beispielsweise forderte daraufhin seine Mitglieder auf, ihr „Duschverhalten zu optimieren“ und die Flutlichtanlage nicht unnötig lange in Betrieb zu lassen. Denn die kräftigen Strahler ziehen bei Training und Spielen ordentlich Strom – sofern ein Verein nicht schon wie die DJK Leuth eine Anlage mit LED-Leuchten hat, die weniger Energie braucht. Klubs, die wie etwa Rhenania Hinsbeck ihre alte Anlage auf LEDs liebend gerne umrüsten möchten, soll auch geholfen werden.