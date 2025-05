Nettetal siegt im Spitzenspiel, Kaldenkirchen verkürzt Rückstand

Durch den Auswärtsdreier und die Niederlage des SV Thomasstadt Kempen im Spitzenspiel verkürzt der TSV Kaldenkirchen den Rückstand auf den Konkurrenten auf drei Zähler und rückt somit näher an die Aufstiegsränge heran. Dadurch schafft sich der TSV eine gute Ausgangslage vor dem Top-Derby gegen Ligaprimus Nettetal, der im direkten Aufeinandertreffen am kommenden Wochenende den vorzeitigen Aufstieg klarmachen kann. Für den SV Vorst ist es stattdessen die bereits vierte aufeinanderfolgende Niederlage, weshalb der Bezirksliga-Absteiger zu den drei formschwächsten Teams der Liga gehört und mit zwei Punkten Vorsprung auf die Grauzone den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat.

Bereits am Dienstagabend gelang Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen im vorgezogenen Duell des 30. Spieltags ein 4:2-Auswärtserfolg bei Bezirksliga-Absteiger SV Vorst. Nachdem Vorst-Stürmer Niklas Schubert den Underdog zunächst überraschend mit 1:0 in Führung brachte, traf Kevin Kleier anschließend per Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe die Gäste die Partie vor der Pause durch ein Eigentor drehten. Nach dem Seitenwechsel waren es dann TSV-Sturmkraft Joel Wegener und der eingewechselte Lennox Wefers, die die Entscheidung für die Blau-Weißen brachten. Der zwischenzeitliche 2:3-Anschlusstreffer der Gastgeber durch Mittelfeld-Akteur Leonard Severin Hinskes reichte schlussendlich nicht aus.

Thomasstadt geht in Nettetal leer aus

Bereits am Freitagabend stieg das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SC Union Nettetal II und Verfolger SV Thomasstadt Kempen vor knapp 300 Zuschauern an der Christian-Rötzel-Kampfbahn in Nettetal. Nach anfänglichem Abtasten und einer dominanten Vorstellung der Hausherren setzte sich der Spitzenreiter schlussendlich klar mit 3:0 gegen seinen Verfolger durch. Nachdem die Anfangsviertelstunde durch längere Passpassagen geprägt war und ereignisarm verlief, kamen die Blau-Gelben nach einer Standardsituation zum ersten Torerfolg: Nachdem die Kempener den Ball nach einem Eckstoß nicht aus dem eigenen Sechzehner bekamen, kam Mohamed Alhamwi wenige Meter vor dem Tor zum Abschluss und drückte den Ball problemlos über die Linie. Mit der Führung im Rücken spielte der Gastgeber fortan dominanter und ließ kaum etwas zu, einzig ein Torabschluss von Simon Elfering sprang auf Seiten der Gäste heraus. Da aber auch die Unioner vor der Pause keinen Treffer nachlegen konnten, ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bot sich dann ein etwas anderes Bild, die Thomasstädter versuchten vermehrt Offensivakzente zu setzen, was allerdings nicht besonders gut gelang. Stattdessen war es Nettetal-Topstürmer Dustin Hermann, der einen Abpraller nutzte und zum 2:0 zugunsten der Gastgeber einschob. Mit diesem Treffer, zehn Minuten nach dem Wiederbeginn, schienen die Weichen dann endgültig auf Sieg gestellt und der Ligaprimus spielte die Begegnung folglich gekonnt runter. Zwar kassierte der eingewechselte Cedric Lappeßen knappe zehn Minuten vor dem Ende die gelb-rote Karte, der Spitzenreiter erhöhte aber anschließend durch Niklas Beenen trotz Unterzahl auf 3:0. Durch den Heimerfolg kann die Oberliga-Reserve am kommenden Wochenende mit einem Dreier im Auswärtsspiel bei Lokalrivale TSV Kaldenkirchen den Bezirksliga-Aufstieg klarmachen und bei einem gleichzeitigen Patzer des Verfolgers aus der Thomasstadt vorzeitig auch die Meisterschaft bejubeln. Der Vorsprung des SVT auf Aufstiegskonkurrent Kaldenkirchen schrumpft dagegen auf drei Zähler, weshalb es für den Aufsteiger gegen Underdog VSF Amern II am kommenden Spieltag nur um drei Punkte gehen kann. Nettetal und Bockum sammeln Big-Points im Abstiegskampf Fr., 02.05.2025, 19:30 Uhr TIV Nettetal TIV Nettetal TSV Boisheim Boisheim 2 0 Abpfiff Ebenfalls bereits am Freitagabend gefordert waren Union-Rivale TIV Nettetal und Aufsteiger TSV Boisheim. Während die Hausherren mit drei Zählern Vorsprung auf den Kontrahenten in die Partie gingen, startete der TSV als Tabellenschlusslicht in die Begegnung. Da beide Teams bereits seit langer Zeit in der Abstiegszone feststecken und somit um den Klassenerhalt kämpfen, waren beide Konkurrenten auf drei Zähler angewiesen. Diese sollte schlussendlich aber nur der Gastgeber einheimsen, schließlich setzte sich der TIV nach einem Eigentor und dem Treffer von Mittelfeld-Akteur Semih Ergin mit 2:0 durch. Dadurch wiederholen die Hausherren den 2:0-Hinspielerfolg und verzeichnen drei wichtige Zähler, durch die der TIV den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte verkürzt. Für Boisheim dürfte hingegen nach dieser Niederlage jede Hilfe zu spät kommen, schließlich kann der Aufsteiger bereits am kommenden Wochenende im Falle eines Punktverlustes als sicherer Absteiger feststehen.

Im Parallelspiel kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Bockum II und dem SC Rhenania Hinsbeck. Während die Hausherren als Abstiegskandidat gelten und mit einzig einem Zähler Vorsprung auf die Grauzone in den Spieltag gingen, wies die Rhenania zwar vor Spielbeginn sechs Punkte mehr auf der Habenseite auf, ist aber ebenfalls noch abstiegsbedroht. Während die Blau-Weißen das Hinspiel noch deutlich mit 5:1 für sich entschieden, musste sich der SC nun gegen den TSV geschlagen geben. Durch den dritten Saisontreffer von Benedikt Johannes Tillmanns entschied der Gastgeber das Spiel für sich und verzeichnete somit Big-Points im Kampf gegen den Abstieg. Denn durch den Heimdreier bleiben die Bockumer weiterhin knapp vor der Abstiegszone und verkürzen zugleich den Abstand auf Konkurrent Hinsbeck auf drei Zähler, der durch die Niederlage wieder voll im Abstiegskampf drinsteckt. Amern mit Überraschungserfolg, KTSV beendet sieglos-Serie

Auch Abstiegskandidat VSF Amern II fuhr am Wochenende absolute Big-Points im Kampf um den Klassenverbleib ein, allerdings wesentlich unerwarteter als die Konkurrenten aus Bockum und Nettetal. Die Landesliga-Reserve fuhr nach einem dominanten Auftritt und gleich vier Torerfolgen einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Meerbusch III ein, der nach zuvor drei aufeinanderfolgenden Siegen als eine der formstärksten Teams in die Begegnung gegangen war. Doch in Amern hatten die Schwarz-Gelben, nach dem 7:2-Kantersieg im Hinspiel, nun das Nachsehen, was in erster Linie auf einen Akteur zurückzuführen ist: VSF-Mittefeldstratege Patrice Diane erwischte einen Sahnetag und traf gleich dreifach, für den vierten Treffer war Kapitän Dennis Brachten verantwortlich, der einen Foulelfmeter verwandelte. Für den TSV reichte es schlussendlich einzig für einen Ehrentreffer, den der eingewechselte Florian Eimer in der Nachspielzeit besorgte. Durch den Erfolg springen die Hausherren auf den 13. Tabellenplatz und haben einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang, Meerbusch hingegen verbleibt auf dem achten Rang und verpasst es, auf die Top-fünf Plätze auszuschließen.

Ebenfalls erfolgreich verlief der Spieltag für Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld. Das Kellerkind, das im Duell gegen Tabellennachbar FC Hellas Krefeld gefordert war, verbuchte nach einer umkämpften Partie drei wichtige Punkte und behielt mit 3:2 die Oberhand. Nachdem Kapitän Stefan Ulbrich bereits nach drei Minuten für die Führung sorgte, stellten die Gäste in Person von Yannick Wüst unmittelbar vor der Pause auf 2:0, womit es dann auch in die Pause ging. In der zweiten Hälfte wendete sich dann aber das Blatt, denn Hellas kam durch Perkins Amorighoye Ogbankomi und Joker Jonas Theisen zum Ausgleich, ehe der eingewechselte Benjamin Fischer den Aufsteiger mit seinem ersten Saisontor zum späten Auswärtssieg schoss. Durch diesen hält sich der KTSV zumindest vorzeitig am Leben und wahrt den sieben -Punkte Abstand zum rettenden Ufer, zugleich ist es nach sechs sieglosen Spielen in Serie der erste Erfolg für die Preußen. Hellas muss dagegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen und steht lediglich zwei Punkte entfernt von der Abstiegszone auf Rang elf. Hüls siegt im Absteiger-Duell, Niederkrüchten holt wichtigen Heimdreier

Mit dem Hülser SV und dem SC Schiefbahn standen sich derweil zwei Bezirksliga-Absteiger im direkten Duell gegenüber, für beide Mannschaften geht es im Saisonendspurt lediglich darum, in die Top-fünf zukommen. Die Hülser, die eine bislang bockstarke Rückrunde spielen und zuvor zwölf Ligaauftritte in Serie nicht verloren haben, behielten wie bereits beim 3:0-Erfolg im Hinspiel die Oberhand und setzten sich gegen den Tabellennachbarn durch. Durch Treffer von Michael Enger und Marcus Jochum gewann der HSV mit 2:0 und bestätigte seine Topform aus den vergangenen Wochen. Schiefbahn hingegen bleibt im dritten Spiel in Serie ohne Erfolg und muss zudem im anstehenden Duell mit dem SC Viktoria 07 Anrath auf Abwehrmann Robin Montag verzichten, der in der Nachspielzeit mit gelb-roter Karte vom Platz flog.

Währenddessen stieg in Niederkrüchten das Aufeinandertreffen zwischen Abstiegskandidat SC Niederkrüchten und dem VfR Fischeln II. Die Krüchtener, die als Underdog in die Partie gingen, bestätigten ihre Topform aus den vergangenen Wochen und blieben im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Durch den Torerfolg von Yannick Willemsen heimsen die Blau-Gelben drei weitere Big-Points im Kampf gegen den Abstieg ein und verbleiben einzig einen Zähler hinter dem rettenden Ufer. In der Formtabelle belegen die Krüchtener durch die Ungeschlagenen-Serie sogar den zweiten Platz, einzig Spitzenreiter Nettetal kommt auf eine bessere Bilanz aus den vergangenen fünf Auftritten. Die Gäste aus Fischeln verpassen es hingegen, mit einem Auswärtsdreier einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib zu gehen. Zwar verbleibt der VfR auf Tabellenplatz neun, hat aber lediglich zwei Zähler Vorsprung auf die Grauzone. Anrath setzt Lauf gegen Strümp fort