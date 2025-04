Nettetal mit weiterem Lebenszeichen im Abstiegskampf

Von Beginn an machte Union klar, dass es den zweiten Sieg in Folge einfahren will. Immer wieder setzte der SC den FC Büderich früh unter Druck und zwang ihn somit zu vielen Fehlern. Die klaren Torchancen fehlten jedoch auf beiden Seiten und so ging es mit einem gerechten 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber stärker. Nach einem Foulspiel gab es einen Freistoß aus knapp 20 Metern für die Heimmannschaft. Kevin Weggen nahm sich dieser Aufgabe an und zirkelte den Ball gefühlvoll über die Mauer an den linken Pfosten. Die Druckphase der Büdericher hielt allerdings nicht lange an, und so kamen die Gäste wieder besser in die Partie.